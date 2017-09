Der Bus kommt E nicht Elektrisiert nach Übigau? Leider nein. Voller Begeisterung kündigte die DVB den Elektrobus für die Linie 79 an. Ein Jahr lang fuhr er dort, dann lief das Forschungsprojekt aus.

Der ganze Stolz der Verkehrsbetriebe und der Technischen Universität: Dresdens erster vollelektrischer Bus. © Tobias Wolf

Alle waren aufgeregt. Die Verkehrsbetriebe, die Uni, die Übigauer, die Micketener – und auch sonst fast alle. Am 16. Juni 2015 trat Dresdens erster vollelektrischer Bus seine Jungfernfahrt an. Wie lange im Voraus angekündigt, wurde die Linie 79 zu seiner Linie. Von Mickten nach Übigau, 16 Stationen in 16 Minuten. Mit 5,2 Kilometern die perfekte Reichweite für das 900 000 Euro schwere Traumprojekt. Eine Strecke mit geringer Staugefahr, drei Straßenbahnlinien am Endpunkt Dreyßigplatz und damit garantiert genug Strom – denkste.

Ein Jahr lang glitt der gelbe Elektrobus des polnischen Herstellers Solaris flüsternd von Mickten nach Übigau. Die Technische Universität konnte mit dem Forschungsprojekt experimentieren, die DVB ihren Kunden die Zukunft präsentieren. Manchmal war ein Zwischenstopp auf der Hebebühne nötig. In Mickten wurde der 13-Tonner aufgeladen, über das Dach dockte die Stromversorgung an.

Zumindest das erste Jahr über. Mit Ende des Forschungsprojekts im Juni 2016 endete auch die weitgehende Reibungslosigkeit des staatlich geförderten Antriebs-Experiments.

Fast drei Monate lang passierte nach Ende des Forschungsprojekts: nichts. Bus und Ladung waren außer Betrieb. Auf eine sz-online Anfrage nach dem Verbleib des Busses seit Juni 2015 folgte lange keine konkrete Antwort. „Der Hersteller hatte uns die nötigen Papiere trotz mehrfacher Aufforderung noch nicht geschickt, wir konnten keinen Gutachter beauftragen und ohne Prüfsiegel war uns die Ladung in Mickten zu heikel“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe schließlich.

Seit August 2016 wird der Bus über Nacht meist im Betriebshof Gruna aufgeladen – wenn er nicht gerade in die Werkstatt muss. Mal fährt er auf der Linie 72 von Klotzsche Infineon zum Elbepark, mal auf der 76 von der JVA zum Haltepunkt Pieschen. Ab und zu kehrt er auf die Straßen zwischen Mickten und Übigau zurück. So leise und offenbar auch so selten, dass DVB-Kunden sich lauthals beschweren. Wo bleibt der E-Bus? Die umweltfreundliche Variante kommt e nicht, dafür wieder die alten Diesel-Genossen. „Das ist jetzt nichts, was uns aus der Bahn wirft“, verteidigt sich DVB-Sprecher Falk Lösch.

Die DVB vielleicht nicht, den Bus aber schon. Zugegebenermaßen: Es ist ein Forschungsprojekt und ohne Papiere des Herstellers kein Gutachten. Dafür können die Verkehrsbetriebe wohl nicht viel. Für eine Dauer-Unterbringung in Garagen und Werkstätten wäre die Investition im Wert von 900 000 Euro dann aber doch zu hoch. Was also jetzt? „Es ist alles beantragt, ein Gutachter wird sich damit befassen“, so Falk Lösch. (fak/szo)

zur Startseite

Artikelempfehlung Der Bus kommt E nicht Alle waren aufgeregt. Die Verkehrsbetriebe, die Uni, die Übigauer, die Micketener – und auch sonst fast alle. Am 16. Juni 2015 trat Dresdens erster vollelektrischer Bus seine Jungfernfahrt an. Wie lange im Voraus angekündigt, wurde die Linie 79 zu seiner Linie. Von Mickten nach Übigau, 16 Stationen in 16 Minuten. Mit 5,2 Kilometern die perfekte Reichweite für das 900 000 Euro schwere Traumprojekt. Eine Strecke mit geringer Staugefahr, drei Straßenbahnlinien am Endpunkt Dreyßigplatz und damit garantiert genug Strom – denkste. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/der-bus-kommt-e-nicht-3773154.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: