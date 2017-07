„Der Bus ist eines der sichersten Transportmittel“ Ein Sicherheitsexperte des Tüv über Assistenzsysteme in Reisebussen, Brandmelder und den sichersten Platz an Bord.

Hans-Ulrich Sander ist Kfz-Sicherheitsexperte beim Tüv Rheinland. Der 64-Jährige hat 36 Jahre lang als Sachverständiger gearbeitet. Foto: PR

Nach dem verheerenden Brand eines Reisebusses auf der A9 in Franken laufen jetzt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Die Katastrophe, bei der 18 Todesopfer zu beklagen sind, ändere aber nichts an der Tatsache, dass Reisebusse in aller Regel ein sehr sicheres Fortbewegungsmittel sind, sagt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland im Interview mit der Sächsischen Zeitung.

Herr Sander, sind moderne Reisebusse ausreichend mit Sicherheitssystemen ausgestattet?

Ja. Wir haben schon jetzt sehr viele sicherheitsrelevante Systeme, die erprobt sind und die der Gesetzgeber für neu zugelassene Fahrzeuge zwingend vorschreibt. Etwa die automatische Abstandsregelung und den Notbremsassistenten, welche seit November 2015 für Neufahrzeuge Pflicht sind. Nach Auffassung des Tüv Rheinland gibt es hier aber ein großes Manko: Diese Systeme können deaktiviert werden. Doch es dürfte dem Fahrer nicht freigestellt sein, sie zu nutzen oder nicht.

Aus welchem Grund deaktivieren Fahrer ein solches System?

Wenn man zum Beispiel in einer Kolonne fährt und sich jemand in die Sicherheitslücke reinsetzt, dann wird der Bus langsamer, bis der vorgegebene Abstand wieder erreicht ist. Das kann dazu führen, dass man immer weiter „nach hinten rückt“. Manche Fahrer schalten den Assistenten deshalb ab und nehmen billigend in Kauf, dass der Sicherheitsabstand durch einscherende Kfz zu gering ist. Wenn es dann zu plötzlichen Bremsmanövern kommt, ist das Risiko eines Auffahrunfalls da.

Hatte der auf der A9 verunglückte Bus einen Notbremsassistenten?

Das entzieht sich meiner Kenntnis. Hier kursieren viele Gerüchte und Vermutungen. An so etwas möchte ich mich angesichts der Tragik der Ereignisse vom Montag nicht beteiligen.

Welche Sicherheitsausstattung ist noch vorgeschrieben?

Zum Beispiel Rauch- und Brandmeldealarmsysteme für den Motorraum, die Toiletten und abgetrennte Räume, Gurte an den Sitzen, ebenso Notausstiege oder schwer brennbare Materialien, die im Inneren des Fahrzeugs verbaut werden.

Sieht man die Bilder des Brandes, fragt man sich, ob es nicht notwendig ist, den Passagierbereich besser vor entflammbaren Stoffen zu schützen.

Die Frage ist sicher berechtigt. Solange wir aber nicht wissen, warum es so gebrannt hat, wissen wir auch nicht, wie wir dem begegnen können. Was wir schon bei Kraftomnibussen hatten, sind Motorbrände. Da reißt oder platzt beispielsweise eine Kraftstoffleitung im Heck. Der Diesel entzündet sich dann an den heißen Motorteilen. Davon kriegt der Fahrer wenig mit, weil der Bereich gut gedämmt ist. Mittlerweile sind hier auch Brandmeldeanlagen vorgeschrieben. Manche Modelle haben Löschsysteme.

Der Bus, der auf der A9 ausbrannte, war drei Jahre alt, kam zuletzt ohne Mängel durch den Tüv und ist zum Unfallzeitpunkt von einem erfahrenen Fahrer gelenkt worden. Das klingt nach guten Voraussetzungen für eine sichere Reise.

Das stimmt. Man muss ja auch sagen: Der Bus ist eines der sichersten Transportmittel auf der Straße, die wir haben. Das Risiko, während einer Busfahrt tödlich verletzt zu werden, ist laut Statistischem Bundesamt 14-mal geringer als beim Auto.

Wie verhält man sich richtig, wenn man einen Brand an Bord bemerkt? Sollte man ein Fenster einschlagen oder versuchen, eine Tür zu erreichen?

Zuerst den Fahrer informieren. Wenn der Bus dann zum Stehen gekommen ist, würde ich versuchen, über eine Tür nach draußen zu kommen, nicht über den Notausstieg. Die Scheiben in solchen Bussen sind üblicherweise doppelt verglast, die lassen sich nicht so einfach mit dem Nothammer einschlagen. Wenn sich der Unfall auf einer Autobahn ereignet, muss dann der Fahrer Weisungen geben, wo die Passagiere hingehen sollen: über die Leitplanke, vor das Fahrzeug, möglichst weit weg.

Wo ist – statistisch gesehen – der sicherste Platz im Bus?

Das werden die gangseitigen Sitze sein, die sich im Bereich mittig zwischen den Achsen befinden. Dort haben Fahrgäste den meisten Raum um sich, der bei einem Crash deformiert werden kann. Beim Doppeldeckerbus wird die untere Ebene sicherer sein, weil man von dort schneller und besser rauskommt als von der oberen.

Wie alt ist denn die Busflotte, die auf Deutschlands Straßen unterwegs ist?

Da gibt es immense Unterschiede. Viele ältere Busse werden im Schülertransport eingesetzt. Das kommt auch daher, dass diese Fahrten ausgeschrieben werden und der günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Was man aber auch sagen muss: Reisebusse machen innerhalb kurzer Zeit sehr große Fahrleistungen. Deshalb hat der Gesetzgeber die Überprüfungsfristen für solche Fahrzeuge drastisch nach unten gesetzt. Solche Reisebusse werden alle drei Monate auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

