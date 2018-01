„Der Bürgermeister ist ohne Bürger nichts“ Achim Junker über Arbeitsplätze, Verkehrsanbindung und Bürokratie. Und darüber, was Boxberg lebenswert macht.

Armin Junker an der Baustelle des Begegnungszentrums, einer der größten Investitionen der Gemeinde Boxberg. © Constanze Knappe

Boxberg. Das Leben mit und nach der Kohle beschäftigt die Gemeinde Boxberg ebenso wie die Entwicklung am Bärwalder See. Hier wie da ist es nicht einfach, Ideen umzusetzen – schon gar nicht, wenn die Zuständigkeiten außerhalb der Gemeindegrenzen liegen. TAGEBLATT hakt nach.

Herr Junker, hinter Ihnen liegen zwei turbulente Jahre. Sind Sie noch immer gerne Bürgermeister?

Ja. Ich war vorher schon im Gemeinderat, aber bis heute bringt jeder Tag als Bürgermeister etwas Neues. Die Arbeit macht Spaß, auch wenn Sie nicht immer einfach und selten in acht Stunden erledigt ist.

Wissenschaftler aus Göttingen wollen in Boxberg Visionen für den ländlichen Raum entwickeln. Welche wäre Ihre?

Bei dem Projekt geht es um ländliches Leben und Landwirtschaft. Wir sind ja sehr industriell geprägt, befinden uns aber im ländlichen Raum. Beides sinnvoll unter einen Hut zu kriegen, ist eine große Aufgabe. Wir haben mit der Landwirtschaft viele Berührungspunkte. Zum Beispiel geht bei der Pflege der Gewässer zweiter Ordnung nichts ohne Abstimmung mit den Agrarbetrieben, den Fisch- und Forstwirten.

Und Ihre Vision?

Dass die industriellen Arbeitsplätze gesichert sind. Man darf gespannt sein, was die große Politik da für Vorgaben macht. Abgesehen davon müssen wir Landwirtschaft und Tourismus weiterentwickeln.

Apropos Politik. Aus Berlin war in jüngster Zeit oft vom Kohleausstieg die Rede. Für Sie ein Schreckensszenario?

Das kommt auf den Zeitablauf an. Innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre, da wäre das tatsächlich ein Schreckensszenario. In der Lausitz wären vom Kohleausstieg 8 000 Arbeitnehmer direkt betroffen. Die meisten verdienen gut. Wenn sie ihren Job verlieren, wirkt sich das auf die Wertschöpfungskette aus. Wir rechnen mit Abbau und Verstromung von Kohle bis 2050. Da bliebe genug Zeit, um eine sinnvolle Strukturentwicklung auf den Weg zu bringen. Da ist auch der Bund gefragt.

Sie sprachen öfter davon, Firmen in Boxberg halten zu wollen. Wie groß ist der Einfluss der Gemeinde wirklich?

Wir haben Unternehmen besucht, um uns über deren Sorgen und Probleme zu informieren. Wenn einer Firma ein Großauftrag wegbricht, können wir nichts tun. Unterstützung durch die Kommune ist schwer machbar. Sie kann eigentlich nur moralischer Art sein. Wir sind in der Lausitzrunde und anderen Gremien, um politisch Druck zu machen. Das gelingt nicht immer. Wir dürfen es aber nicht unversucht lassen.

Für das Projekt der Uni Göttingen wurde die Gegend um Boxberg ausgesucht, weil hier wenig Geld ankommt. Fühlen Sie sich abgehängt?

Gute Frage. Ich würde das nicht so sehen. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht passiert. An der Ansiedlung von Betrieben in Kodersdorf sieht man, dass Entwicklung in der Lausitz funktioniert. Dafür bedarf es aber besserer Strukturen, etwa eines Autobahnanschlusses. Der Norden kämpft seit Langem um den Anschluss an Dresden und Cottbus, den Ausbau einer Bundesstraße von Weißenberg nach Cottbus, um A 4 und A 15 zu verbinden. Das würde der Industrie einen Schub geben, könnte neue Ansiedlungen bringen. Die Infrastruktur für die Braunkohlegewinnung und -Verstromung ist eine andere als die für die Metallindustrie. Die braucht Straßen und Schienen.

Sind Sie sich mit dem Investor in Kringelsdorf einig geworden?

Zur Errichtung des geplanten Wasserstoffzentrums in der Tagesanlage Reichwalde gibt es keine neuen Erkenntnisse.

Eine der größten Investitionen der Gemeinde Boxberg 2018 ist der Bau des Begegnungszentrums. Wie geht er voran?

Da wird fleißig gearbeitet. Ich hoffe, dass es bis zum Schuljahresbeginn geschafft ist. Schüler und Lehrer stöhnen wegen des erhöhten Lärms. Einige Klassen werden im Gemeindeamt unterrichtet. Vor allem die Zehntklässler, damit sie Ruhe für die Vorbereitung der Prüfungen haben. In das Begegnungszentrum stecken wir einschließlich der energetischen Sanierung 1,8 Millionen Euro. Der größte Teil sind Fördermittel aus verschiedenen Programmen.

Wofür gibt Boxberg noch Geld aus?

In Uhyst sollen die Kurze und die Schulstraße saniert werden, außerdem die Mühlgrabenbrücke in Reichwalde und die Ortsdurchfahrt in Dürrbach. Ob das so kommt, hängt von Fördermitteln ab.

Welche freiwilligen Aufgaben kann sich die Gemeinde 2018 leisten?

Vieles, was wir im Tourismus tun, ist freiwillig – bis hin zu Ordnung und Sauberkeit am Bärwalder See. Wir unterhalten Dorfgemeinschaftshäuser in Nochten, Reichwalde und anderen Ortsteilen, mähen Rasen auf Sportplätzen. Wir versuchen, den Vereinen bei der Jugendarbeit zu helfen, obwohl finanzielle Mittel dafür gering sind.

Wie hält man 18 Ortsteile zusammen?

Dass die Gemeinde zusammenwächst, hat der Festumzug zu 675 Jahre Uhyst gezeigt. In allen Ortsteilen gibt es Vereine, die den Zusammenhalt stärken. Ich bemühe mich, bei den Jahreshauptversammlungen der Ortsfeuerwehren dabei zu sein, und gehe zu Seniorenweihnachtsfeiern. Dort kriegt man die Sorgen und Nöte der Einwohner am besten mit. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten, und natürlich hat der Gemeinderat großen Anteil, wie sich die Menschen bei der Entwicklung der Großgemeinde fühlen. Der Bürgermeister ist nun mal ohne Bürger nichts.

Dennoch gibt es in den Dörfern auch eigene Befindlichkeiten. Die Einwohner von Zimpel-Tauer zum Beispiel beklagen den zunehmenden Verkehr ...

Es gab die angekündigte Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessungen, um den Verkehr verträglich zu gestalten. Die Sanierung der K 8472 durch Zimpel wäre dringend nötig, aber das ist Sache des Kreises.

In Uhyst gibt es das Problem mit dem Grundwasser, dass Keller volllaufen.

Das beschäftigt uns sehr. Da ringen wir mit der LMBV um die beste Lösung. Ob der Anstieg des Grundwassers auf den Bergbau zurückzuführen ist oder natürliche Ursachen hat, da gibt es noch Diskussionsbedarf. Wer da was macht und welche Kosten übernimmt, dafür ist eine endgültige Lösung leider noch nicht in Sicht.

Was heißt Lebensqualität in Boxberg?

Arbeit in der Nähe, ein attraktives Wohnumfeld, der Bärwalder See als tolles Gebiet zum Entspannen. Auch das Zusammenleben in der Nachbarschaft spielt eine große Rolle. Da ist aber jeder selbst gefragt.

Zieht das junge Familien an?

Noch zu wenige. Wir verlieren jedes Jahr 100 Leute. Mit Kindergärten, Grundschule und Freier Oberschule sind wir gut aufgestellt. Auch die ärztliche Betreuung ist mit drei Allgemeinärzten und mehreren Zahnärzten noch gut. Es gibt einen Discounter in Boxberg und kleine Läden in einigen Ortsteilen. Das alles reicht aber offenbar nicht. Von denen, die gehen, hört man immer wieder, es fehlen gut bezahlte Jobs.

Am Bärwalder See geht die Entwicklung nicht so richtig voran. Man hat den Eindruck, Deutschland steht sich mit seiner Bürokratie selber im Wege. Würden Sie das unterschreiben?

Ja. Ich habe den Eindruck, dass niemand mehr Verantwortung übernehmen will. Man wird von einem Amt zum anderen, von einem Gutachter zum nächsten geschickt. Mit den für dieses Jahr geplanten Anlegern für die große Schifffahrt wird es wohl erst 2019 etwas. Nirgendwo gibt es klare Auskünfte. Zum Teil liegt das an den schwierigen geologischen Bedingungen am Bärwalder See. Das kann aber kein Grund sein, nichts zu entscheiden. Das ist dringend nötig, um Investoren, auf die wir angewiesen sind, nicht zu verprellen.

Was kann die Gemeinde tun, um Investoren trotzdem bei der Stange zu halten und neue zu finden?

Verwaltungsaufgaben, für die wir als Gemeinde zuständig sind, zeitnah abarbeiten. Ich denke, da haben Investoren in Boxberg, egal in welchem Bereich, bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Das Gespräch führte Constanze Knappe.

