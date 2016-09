Der Brunnen soll wieder sprudeln Löbau plant die Erneuerung des Denkmals auf dem Wettiner Platz. Der Verfall ist nicht das einzige Problem dort.

Verbeultes Blech und bröckelnder Beton: Seit über einem Jahr bemüht sich die Stadt, den Brunnen am Wettiner Platz zu sanieren. © Rafael Sampedro

Löbau. Seit über einem Jahr bemüht sich die Stadt, den Brunnen am Wettiner Platz zu sanieren. Wann die Fontäne zum letzten Mal sprudelte, daran kann sich auf die Schnelle auch Stadtsprecherin Eva Mentele nicht erinnern. Historische Postkarten zeigen die hohen Wasserstrahlen auf jeden Fall noch 1974; schwarz-weiß abgelichtet. Da hieß der Ort noch Karl-Marx-Platz. Der Name wandelte sich im Laufe der Zeit. Anfangs „Jähnscher Platz“, als 1891 die Stadtverordneten den Brunnenbau beschlossen und ihn im gleichen Zug in „Königsplatz“ umbenannten.

Königlich wirkt die Ecke heute nicht mehr. Verbeult ist das Blech, aus dem das Wasser schoss. Der Beton bröckelt. In den Rissen machen es sich Löwenzahn und Buchenschösslinge bequem. Letztere stammen wohl von den mächtigen Hängebuchen, die sich mit weiteren betagten Bäumen das Terrain teilen. Der Wettiner Platz gilt als Flächendenkmal. Deshalb bleibt er auch so, wie er ist und wird nicht umgebaut. Das bestätigt Eva Mentele so.

Allerdings soll sich am Brunnen etwas gravierend ändern. Die Stadt Löbau plant eine komplette Erneuerung im Zuge einer Sanierung. „Bisher wurde die Planung erstellt und das Einvernehmen der Denkmalbehörde eingeholt“, sagt die Stadtsprecherin. Von rund 300 000 Euro ist die Rede, die dafür und für den inneren Bereich des Platzes ohne die Umfahrung benötigt würden. Im August des Vorjahres war anfangs von 500 000 Euro die Rede. Doch bereits damals ging Oberbürgermeister Dietmar Buchholz davon aus, dass die Kosten vermutlich nicht ganz so hoch ausfallen müssten.

Trotzdem bleibt immer noch eine enorme Summe im Raum stehen, die die Stadt nicht alleine schultern kann. Deshalb geht ohne Fördermittel nichts zu machen. Alle Hebel sind in Bewegung gesetzt, um eine Lösung zu finden. „Momentan klären wir gerade die Fördermodalitäten mit dem Sächsischen Staatsministerium und der Sächsischen Aufbaubank“, teilt Eva Mentele der SZ mit. Auf die eindeutige Klärung muss noch gewartet werden. Die Hoffnung, dass alles klappt, wie geplant, ist groß: Im Idealfall sollen die Arbeiten im kommenden Frühjahr beginnen. Und da wäre es natürlich schön, wenn bis zum Tag der Sachsen Anfang September 2017 unter dem Motto „Mit Volldampf nach Löbau“ im Brunnen das kühle Nass wieder sprudelt. Denn der Wettiner Platz liegt mitten im Festgebiet.

Ob sich bis dahin ein anderes Problem lösen lässt, was den Mitarbeitern in den Geschäften und Einwohnern unter den Nägeln brennt? Der Ort entwickelte sich als einer von mehreren Trinkertreffpunkten in der Stadt.

Die beiden Bänke werden dann in Beschlag genommen. Manchmal würden bereits am Vormittag und vor allem bei schönem Wetter die Bierflaschen geöffnet. Die Notdurft werde dann gleich in unmittelbarer Nähe der gegenüberliegenden Geschäfte verrichtet, bestätigen Mitarbeiter von Reisebüro und Sanitätshaus. Auch im Schreibwarenladen an der Ecke schaut man kritisch auf die Situation. Ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wäre nicht verkehrt, heißt es da. Obwohl sich dann mit Sicherheit das Trinkerklientel anderenorts treffen würde. „Wichtig ist, dass der Platz wieder verschönert und der Brunnen erhalten wird“, sagt Michael Hübner vom Schreibwarengeschäft.

Einer, der gern auf den Bänken Rast macht, ist Ullrich. Seinen vollen Namen möchte der Rentner nicht nennen. Er selbst gehöre nicht zu den Trinkern, sitzt aber täglich eine kleine Weile an der Ecke auf der Bank, um den vorbeifahrenden Bussen zu winken. „Ich war 35 Jahre Busfahrer“, begründet er schmunzelnd. Wenn sich auf die Bank neben ihn die Alkoholiker setzen und es ihm zu viel werde, stünde er auf und ginge. „Ich sage da auch nichts dazu und will eigentlich nur meine Ruhe“, schiebt er hinterher. Dann sprudeln seine Erinnerungen an den Brunnen, der früher einmal so schön gewesen sei, an dem sich Familien mit ihren Kindern sowie Gäste der Stadt erfreuten und oft die Fotoapparate klickten, kurz hoch. „Das ist aber wirklich ewig lange her“, sagt er, zieht die blaue Strickjacke zu und verschwindet Richtung Bahnhofstraße. Die schwarz-weiße Katze, die oft auf dem Platz umherstreift, springt ebenfalls davon. Ein junger Mann mit einem Sechserpack Bier unter dem Arm kommt angelaufen.

