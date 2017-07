Der Brunnen plätschert wieder In Pirnas Holdergasse hat sich der Sandstein-Trog gefüllt. Dort herrschte viele Jahre Trockenheit.

Ingo Jeschkle hat den Wasserhahn aufgedreht. © Andreas Weihs

Viele Jahre herrschte Trockenheit im Trog, seit Freitag plätschert endlich wieder Wasser in den Sandstein-Brunnen am oberen Ende der Holdergasse in Pirnas Altstadt. Ingo Jeschkle vom Springbrunnen-Anlagenbau Grundmann aus Dresden drehte den Wasserhahn auf. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten einen Treppenaufgang von der Gasse hinauf zum Schloss Sonnenstein nach historischem Vorbild neu anlegen, die Reste der angrenzenden Stadtmauer sichern und dabei gleich die Leitung zum Brunnentrog erneuern lassen. Insgesamt hat das Vorhaben rund 350 000 Euro gekostet. Das Wasser für den Brunnen kommt aus einer Quelle im Schlossberg. Aus derselben Quelle wird nun auch wieder der Brunnen am Wassergässchen in der Schifftorvorstadt gespeist. Besucher der Pirnaer Altstadt haben damit nicht nur die beiden Brunnen als kleine Attraktionen wieder, sie können seit Freitag auch die neue Treppe hinauf zum Schloss entdecken. Sie ist jetzt freigegeben.

Foto: Andreas Weihs

