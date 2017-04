„Der Braunkohleplan Nochten II muss weg“ Wie sehen Braunkohlegegner die Entscheidung der Leag zu den Tagebauen? Vier Fragen an Aktivistin Friederike Böttcher.

Friederike Böttcher ist Mitglied im Aktionsbündnis „Strukturwandel jetzt“. Initiiert wurde es 2013 von Die Linke und den Grünen.Foto: a k © andreas kirschke

Frau Böttcher, der Tagebau Nochten II kommt nicht - bis auf das Sonderfeld Mühlrose. Wie werten Sie die Leag-Entscheidung?

Wir nahmen sie mit Freude und Erleichterung auf. Inhaltlich kam die Nachricht nicht überraschend. Überraschend war jedoch der frühe Zeitpunkt. Inhaltlich sehen wir unsere Bündnisarbeit bestätigt. Fakt ist: wir stehen weiter ein für den Erhalt des gesamten gewachsenen Schleifer Kirchspiels, auch für den Erhalt von Mühlrose. Unsere Aufgabe ist, klar zu sagen: Braunkohle als Energieträger ist heute nicht mehr wirtschaftlich.

Welche Konsequenzen folgen jetzt für das Initiativbündnis?

Die Entscheidung der Leag ist eine Absichtserklärung. Sie hat weder eine rechtliche Grundlage noch irgendeine Verbindlichkeit. Wir fordern deshalb die vollständige Aufhebung des Braunkohleplans Nochten II. Erst dann ist der Erhalt für Rohne, Mulkwitz, Klein-Trebendorf, Schleife-Süd verbindlich und der Erhalt von Mühlrose noch möglich.

Zum 5. Mal sollte am 23. April die Protestwanderung stattfinden von Schleife nach Rohne. Warum fällt sie dieses Jahr aus?

Weil jetzt Zeit ist zum Innehalten, Nachdenken, Überdenken. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht. Wir haben lange, intensiv, kontrovers diskutiert. Wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt keine Rechtssicherheit. Vor allem für Proschim und für Mühlrose werden wir weiter kämpfen. Aber wir nehmen Rücksicht auf diejenigen Bürger, die bereits mit der Umsiedlung gerechnet haben und sich erst einmal in der neuen Situation zurechtfinden müssen.

Wie geht es jetzt weiter mit dem Initiativbündnis?

Unsere Arbeit geht definitiv weiter. Jeder neue Mitstreiter ist willkommen. Tatsache ist: Die Zeit ist reif für den Strukturwandel. Wir sehen das Bündnis als einen wichtigen Akteur in dieser Debatte und werden uns mit qualifizierten Beiträgen beteiligen. Wir stehen weiter solidarisch an der Seite der Proschimer und Mühlroser. Unserer Meinung nach ist jede weitere Ortsabbaggerung in der Lausitz wegen des Braunkohlenbergbaus nicht mehr notwendig.

www.strukturwandel-jetzt.de

