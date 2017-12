Wer wird Sportler des Jahres? Der Bomber von Döbeln Gerd Hentzschel hat als Mittelstürmer unzählige Tore erzielt. Aber auch als Trainer war und ist der Pommlitzer erfolgreich.

In seiner langen Zeit als Fußballspieler und -trainer hat Gerd Hentzschel unzählige Souvenirs gesammelt. Eines davon ist sein erster Spielerpass im Männerbereich. © André Braun

Döbeln. Der Münchner Gerd Müller war der Bomber der Nation. Er dagegen wurde dem neuen Trainer der BSG Motor Döbeln, Klaus Weißpflock, Ende der 1980-er Jahre als Bomber von Döbeln vorgestellt: Gerd Hentzschel. Von 1973 bis 1989 spielte er in der ersten Mannschaft und feierte mit dem Coach aus Riesa sogar noch den Aufstieg in die Bezirksliga. Danach war Hentzschel bis 1995 in der zweiten Mannschaft aktiv, um sich danach auf die Trainerbank zu setzen. Dort sitzt er heute noch. Nach knapp 20 Jahren in Döbeln nunmehr in Roßwein. Aus diesem Grund wurde Gerd Hentzschel, den alle nur „Bobe“ nennen, bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

Mit dem Fußball hat der 61-Jährige im Jahr 1965 bei der BSG Motor Döbeln begonnen. Dort durchlief der Mittelstürmer, der fast ausschließlich mit der Nummer zehn spielte, alle Nachwuchsstationen und wurde von Heinz „Meppe“ Gruner 1973 als 18-Jähriger in die erste Männermannschaft geholt. Dabei lebte der eher gedrungene Akteur von seiner Athletik und Zweikampfstärke, die er sich bei der Leichtathletik antrainierte. „Ich habe auch noch mit Jürgen Kretzschmar, Manfred Helbig, Lothar Blümig, und Rainer Schaarschmidt zusammen gespielt. Das waren schon Haudegen“, sagt Hentzschel nicht ohne Stolz. Viele Jahre davon in der Bezirksliga unter Trainern wie eben Heinz Gruner, Heinz Kruggel, Dieter Heindl oder auch Jürgen Kretzschmar. Die Treffer, die er in dieser Zeit erzielte, sind nicht mehr nachvollziehbar. „In einem Jahr habe ich in der Bezirksliga einmal 23 Buden gemacht“, sagt Hentzschel und fügt an: „Tore waren es jedenfalls reichlich.“ Auch in der zweiten Mannschaft, wo er mit 39 Jahren die Töppen an den Nagel hängte, um umgehend auf der Trainerbank Platz zu nehmen. Erst als Co-Trainer von Joachim Zimmermann, dann jahrelang in der Bezirksklasse als verantwortlicher Mann der Reserve und später auch der ersten Mannschaft. Zwischenzeitlich fungierte auch einmal in Personalunion als Trainer der ersten und zweiten Mannschaft, als der damalige Coach Wolfgang Duffner erkrankte. „Da war ich dann sieben Tage hinten im Stadion“, erinnert er sich. Allerdings hatte Gerd Hentzschel damals auch kein Problem, wieder ins zweite Glied zu treten und war unter Detlef Müller, Siegbert Leimner oder auch Steffen Eichhorn wieder Co-Trainer. Mit Eichhorn gemeinsam feierte er mit dem Landesligaaufstieg 2012 auch seinen größten Erfolg. „Das war eigentlich die schönste Zeit meiner Trainerlaufbahn, die Zusammenarbeit mit Steffen“, sagt Hentzschel. Im nächsten Jahr führte Bobe die Truppe zum Klassenerhalt, nachdem der damals verantwortliche Axel Frank als Cheftrainer das Handtuch geworfen hatte.

Dennoch war Schluss für Hentzschel, da der Verein sportlich anders plante. Lange hatte er jedenfalls keine Ruhe, denn bereits 2015 fragte der Roßweiner SV bei ihm an. Und Hentzschel, der ohne Fußball nicht kann, stieg wieder ein. Der Kreismeistertitel, der zweite Platz in der Kreisoberliga 2016/17, der Kreispokal 2017 waren der Lohn für ihn, seinen Trainerstab und die Mannschaft. „Ich bin gut aufgenommen worden, es macht mir hier viel Spaß, weil die Spieler sehr willig sind, das Trainierte im Spiel umzusetzen. Klar gibt es auch mal Reibereien, aber das ist ganz normal“, sagt Gerd Hentzschel, der in diesem Jahr einen großen sportlichen Traum verwirklichen will: „Den Aufstieg in die Landesklasse und die Wiederholung des Pokalsieges, dafür werde ich mit den Kerlen konsequent arbeiten.“

Ob es danach für ihn weitergeht, wird Gerd Hentzschel entscheiden, wenn es soweit ist. Aber daraus, dass er in der Bezirksliga noch einmal ein Jahr dranhängen würde, daraus macht er keinen Hehl. „Ohne Fußball geht es dann auch nicht, wenn man so lange dabei ist. Da würde etwas fehlen“, sagt er.

zur Startseite