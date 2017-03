Der Bohrer ist durch Massiver Fels machte den Spezialisten in Sebnitz zu schaffen. Das schnelle Internet kommt deshalb etwas später.

270 Meter hat sich dieser Bohrer am Kreisverkehr Schandauer Straße durch Erdreich und Gestein gekämpft. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Der schwerste Teil der unterirdischen Bohrarbeiten für das neue Breitbandnetz in Sebnitz ist geschafft. Am Mittwoch ist den Mitarbeitern der Spezialfirma der Durchbruch gelungen, wie Enso-Sprecherin Claudia Kuba auf SZ-Anfrage erklärte. Eine Strecke von 270 Metern haben sie zwischen dem Kreisverkehr an der Brückenschänke und dem Wohngebiet auf dem Knöchel in Sebnitz überwunden. Seit Anfang März wurde daran gearbeitet. Besonders zu schaffen gemacht hat den Fachleuten das massive Felsgestein. Teilweise habe es über eine Stunde gedauert, um drei Meter vorwärts zu kommen. Im nächsten Schritt wird das Leerrohr in den Bohrkanal eingezogen, durch welches später das Glasfaserkabel verläuft. Darüber wird die Sebnitzer Innenstadt an das Breitbandnetz der Enso angeschlossen. Aufgrund des felsigen Untergrunds haben die Bohrarbeiten länger gedauert, als erhofft, somit verzögert sich die Fertigstellung des Projekts.

Noch ausstehend ist die Querung der Bahnstrecke im Bereich der Unterführung am Sebnitzer Bahnhof. Dort ist die Bohrung im Straßenbereich aber wesentlich einfacher. Die Tiefbauarbeiten in der Innenstadt sollen bis Ostern zum überwiegenden Teil fertig sein, sagt Sprecherin Claudia Kuba. Danach beginnt die Installation der Glasfaserkabel. Die Enso geht aktuell davon aus, dass das schnelle Internet ab Anfang Juni verfügbar ist.

