Der Bodendetektiv Das Gebiet des neuen Kiestagebaus an der B 169 wird derzeit archäologisch untersucht – und es gibt bereits etliche Funde.

zurück Bild 1 von 3 weiter Michael Strobel vom Sächsischen Landesamt für Archäologie zeigt einen Tonlöffel aus der Eisenzeit, der kürzlich auf dem Feld bei Zeithain gefunden worden ist. © Sebastian Schultz Michael Strobel vom Sächsischen Landesamt für Archäologie zeigt einen Tonlöffel aus der Eisenzeit, der kürzlich auf dem Feld bei Zeithain gefunden worden ist.

Grabungsmitarbeiter Bernd Grützner legt akribisch Schicht für Schicht frei.

Blick auf ein Bodenprofil, das die Archäologen freigelegt haben.

Entlang der B 169, auf der gegenüberliegenden Seite des Kiestagebaus der Firma ard-Baustoffwerke, wird seit einigen Wochen in großem Stil Erde bewegt. Früher hatte die Agrargenossenschaft Kreinitz auf der Fläche Ackerbau betrieben. Nun sieht es dort nach einer Riesenbaustelle aus. Doch hier wird künftig kein Gebäude entstehen, sondern ein großes Loch in den Boden gegraben. Ab 2018 erweitert ard sein Abbaufeld, 14 Hektar werden es insgesamt sein.

Bevor es mit dem Kiesabbau losgehen kann, schreibt das Gesetz eine archäologische Untersuchung des Gebietes vor. Und an der arbeitet seit Mitte September ein zehnköpfiges Grabungsteam des Sächsischen Landesamtes für Archäologie. Die Untersuchung einer zwei Hektar großen Teilfläche soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Michael Strobel, zuständiger Gebietsreferent des Landesamtes für Archäologie kommentiert die Grabungen: „Für die unwirtlichen Verhältnisse geht es gut voran.“ Gegraben wird jeden Tag bei Wind und Wetter von 7 bis 16.30 Uhr. Grabungsleiter vor Ort ist André Schindler. „Die Arbeit ist schon eine körperliche Herausforderung, der Boden ist hart und nass. Wir sind auch dann draußen, wenn andere nicht mehr rausgehen würden“, sagt er. An sehr nassen Tagen werden Zelte mit Plastikfolien über die jeweilige Grabungsstelle gesetzt. Zum Aufwärmen in den Pausen haben die ard-Baustoffwerke einen beheizten Baucontainer am Rande des Feldes aufgestellt, mit mobiler Toilette gleich nebenan.

Relikte aus der Zeit vor Christi

Zwischen den aufgehäuften Wällen mit abgetragenem Mutterboden ist der Boden glatt gezogen. An vielen Stellen liegen kleine weiße Zettel mit Nummern drauf. Das sind die für eine Grabung ausgewählten Stellen. Für Laien ist darin kein System zu erkennen. Michael Strobel jedoch zeigt auf winzige schwarze und rote Flecken im Boden. „Schwarze Verfärbungen deuten auf Holzkohlespuren hin, dort wurden also Feuer entzündet“, erklärt er. Rote Spuren hingegen zeigen Rotlehm an, der zum Verputzen der einfachen Holzbohlenhäuser verwendet wurde. An solchen Stellen wird gegraben, meist circa 50 Zentimeter tief und ebenso breit. Aus dem so freigelegten Bodenprofil ziehen die Archäologen ihre Schlüsse. Mitunter finden sich auch konkrete Hinterlassenschaften der früheren Bewohner. „Wir haben sehr viel zerbrochene Keramik gefunden“, erzählt Michael Strobel. Der bislang spektakulärste Fund ist ein länglicher Löffel aus Ton, der wohl aus der Eisenzeit um 650 vor Christus stammt. Mit den anderen Funden kommt er nach Dresden, wo das Landesamt für Archäologie seinen Hauptsitz hat.

Das Feld bei Zeithain ist reich an solchen archäologischen Befunden. Vor mehr als 2000 Jahren sah das Gebiet sehr anders aus als heute. Es war Teil der Elbaue und wurde öfters überflutet. Bis zu ihrer Regulierung im 19. Jahrhundert änderte die Elbe immer wieder ihren Lauf. Es gab nur wenige Bereiche in der Flussaue, die dauerhaft hochwasserfrei waren. Auf diesen sogenannten Talsanddünen – also Erhebungen im Gelände – wurden Tote bestattet. Auch im Gebiet des künftigen Kiestagebaus findet sich eine solche, mit dem Auge kaum wahrnehmbare Erhöhung. Gräber wurden auch dort gefunden. „Es war den Menschen damals offenbar wichtig, dass die Ahnen nicht weggespült werden“, so Archäologe Strobel. „Es ist uns jedoch noch immer ein Rätsel, warum die Menschen damals überhaupt so dicht am Fluss gesiedelt haben.“ Für die den Ackerbau sei der Boden eher wenig geeignet gewesen, aber vermutlich fanden die Menschen der Eisenzeit dort natürliche Ressourcen zum Überleben.

„Die Siedlungen der Eisenzeit waren nicht sehr groß, es waren eher Weiler, die nach wenigen Jahrzehnten wieder aufgegeben wurden“, beschreibt Strobel die Lebenssituation. Überhaupt seien die Verhältnisse eher instabil gewesen. „Woher die Menschen kamen, welche Sprache sie genau sprachen und wohin sie wieder gingen, wissen wir nicht.“ Die Vorstellung, dass bestimmte Völkerstämme wie zum Beispiel Germanen oder Slawen jahrhundertelang ein bestimmtes Gebiet besiedelt hätten, sei wissenschaftlich nicht haltbar. „Die Bevölkerung war schon immer mobil“, sagt der Wissenschaftler.

Eine öffentliche Führung über das Grabungsfeld mit Michael Strobel findet am Donnerstag, 30. November um 15 Uhr statt. Interessierte finden sich bitte an der Grabungsstelle ein. Sie liegt unmittelbar an der B 169 gegenüber dem Kiestagebau der Firma ard. Da dort kaum Parkmöglichkeiten vorhanden sind und die B 169 nur unter Gefahr gequert werden kann, empfiehlt es sich, in Moritz zu parken und von dort über den Feldweg zu Fuß zu laufen.

zur Startseite