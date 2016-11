Der Blick nach oben Die Eislöwen belegen Platz fünf und hinken den Ansprüchen ihres Trainers hinterher.

ill Stewart will an die Spitze und die Großen schlagen. © Robert Michael

Diesen freien Mittwoch haben sie sich verdient. Die Dresdner Eislöwen gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Punktspielpause. Sie gewannen am Dienstagabend bei den Starbulls Rosenheim mit 4:3 – nach einem 2:3-Rückstand. „Die Situation war aus mentaler Sicht schwierig“, sagt ihr Trainer Bill Stewart. Er ergänzt: „Ich bin zufrieden, wie die Jungs das Spiel dann noch gedreht haben. Wir haben nicht nachgelassen und unseren Plan umgesetzt. Genau das ist der richtige Ansatz.“

Dennoch hinkt die Mannschaft seinen Ansprüchen immer noch hinterher. „Ich will, dass wir zu den Top vier in der Liga gehören. Derzeit zählen wir nicht dazu.“ Die Blau-Weißen sind zwar als Fünfter dicht dran. Er aber ärgert sich besonders darüber, dass sein Team bisher alle Duelle gegen das Spitzentrio Bietigheim, Kassel und Frankfurt am Main verloren hat. „Diese Mannschaften sind unser Maßstab. An ihnen müssen wir uns orientieren, wenn wir das nächste Level erreichen wollen.“

Anschauungsunterricht in Sachen Spielorganisation bietet seiner Ansicht nach vor allem Bietigheim. Die Steelers seien in beiden Partien gegen die Elbestädter bereit und konsequent gewesen. Der Tabellenführer habe Führungsqualität und Leistungsanspruch bewiesen – und seiner Mannschaft all das beim 2:7 in Bietigheim und 3:7 in Dresden gefehlt. „Ich mache meinen Job nicht, um auf Position sechs oder sieben zu kommen, sondern um auf Rang eins zu landen.“ Wo der Italo-Kanadier ist, soll auch vorn sein.

„Der hart erarbeitete und daher auch verdiente Sieg in einem engen und intensiven Duell in Rosenheim war wichtig für uns. Wir haben sechs der vergangenen sieben Partien gewonnen und Selbstvertrauen getankt.“ Mehr aber auch nicht. Daher bittet er sein Team am Donnerstag und Freitag erneut zum Training. Dann beginnt in Augsburg mit dem Deutschland-Cup der Grund für das punktspielfreie Wochenende, an dem der 59-Jährige auf Übungseinheiten verzichtet. Gleiches gilt für Montag, aber an dem ist immer trainingsfrei.

Es gibt durchaus Dinge, die seinen Ansprüchen genügen, beispielsweise das Über- und Unterzahlspiel. „Wir wissen um die Qualität unserer Special Teams. Sie können Spiele entscheiden und den Unterschied ausmachen.“ Auch die Leidenschaft und das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft überzeugen ihn. Dennoch freut er sich auf die Rückkehr von Petr Macholda, Kevin Nastiuk und Steven Rupprich. In den vergangenen Spielen mussten die Sachsen ohne das verletzte Trio auskommen.

Verzichten müssen sie auch auf die lautstarke Hilfe durch zusätzliche Fans am 28. Dezember in Frankfurt am Main. Das Organisationsteam entschied in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Klubs, die geplante Fahrt abzusagen. An vier Verkaufstagen sicherte sich lediglich knapp die Hälfte der notwendigen reisewilligen Fans ein Ticket für den Sonderzug. Das Fahrgeld bekommen sie beim Heimduell am 11. November gegen Bad Nauheim zurück. Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

