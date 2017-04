Der Blick in die Zukunft Der Urania-Verein verwandelte den Kulturpalast jede Woche in einen Hort des Wissens.

Rund 15 000 LED-Lämpchen zeigen seit Mittwochabend die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Kulturpalasts. Um innovative Technik ging es schon früher im Kulti, als der Urania-Verein mit Gästen etwa über Medizin oder Energiepolitik diskutierte. © Rene Meinig

Immer wieder donnerstags, da tagte das Urania-Vortragszentrum vorzugsweise im Studiotheater des Kulturpalastes. Gleich nach der Eröffnung mieteten sich die Wissenmittler ein und brachten es bis zur Sanierungsschließung des Hauses auf stolze 1 001 Veranstaltungen. Über 100 000 der Kulti-Gäste gehen allein auf das Konto der Urania, schätzt deren langjähriger und ehemaliger Geschäftsführer Karl-Heinz Kloppisch heute.

Er schwärmt besonders von der Reihe „Simultan – Wissenschaft live“, bei der von 1986 bis 1990 auf drei Etagen des Kulturpalastes gleichzeitig Vorträge und Podiumsgespräche liefen. Bis zu 600 Gäste debattierten und diskutierten damals über Stadtentwicklung, Energiepolitik, Medizin, Technik und Umwelt.

Der Dresdner Ehrenbürger Manfred von Ardenne nutzte am 16. Oktober 1989 das Urania-Forum im Kulturpalast, um seine Vorstellungen von Reformen in der DDR zu präsentieren. Eigentlich sollte der Wissenschaftler in einer heiteren Show etwas Small Talk mit Carmen Nebel machen, doch schon längst standen die Zeichen der Zeit auf Wandel. In seiner Autobiografie erinnert sich der Forscher auch an diesen Auftritt. Eine halbe Stunde davor habe er um ein Gespräch mit dem Regisseur gebeten und diesem erklärt, dass er auf die amüsante Darbietung lieber verzichte und stattdessen eine ernste Rede halten wolle zu den blutigen Vorgängen auf der Prager Straße, die nun schon über eine Woche zurücklagen. Kloppisch stimmte zu und konnte sogar mit dem Fernsehen klären, dass auch die Rede übertragen wurde. „Der Vortrag von Manfred von Ardenne hat die Leute gefesselt. Nach den ersten drei Sätzen stand der Saal“. Da es für kleine Kurskorrekturen am System zu spät sei, forderte er tiefgreifende Reformen. Alle Dresdner Zeitungen und einige aus Berlin druckten den vollen Wortlaut der Rede ab – ein Novum damals. Nach der Wende gelang es dem Verein, dessen Blick in die Weiten des Weltalls das Wesen der Urania prägte, unter dem Titel „Astronauten der D2-Mission“ die amerikanischen und deutschen Raumfahrer nach Dresden zu holen – für Vortrag, Diashow und Podiumsdiskussion.

Regelmäßig ging in den Sälen das Licht aus, wenn die geladenen Wissenschaftler ihre Erkenntnisse präsentierten. Und seit diesem Jahr bleibt es endgültig dunkel: Der Verein beschloss Ende 2016 seine Auflösung und zählt nun selbst zur Geschichte.

Buchtipp „Der Dresdner Kulturpalast. Eine Zeitreise von 1969 bis heute“ von Bettina Klemm, Verlag Bild und Heimat, 14,99 Euro. Die Autorin stellt ihr Buch am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr im Stadtarchiv, Elisabeth-Boer-Str. 1, vor. Der Eintritt ist frei.

