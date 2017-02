Der beste Wochenstart seiner Art Ein neuer Streit um den Größten und ein schwelender Konflikt um die Politik. Ein andersartiger Rückblick.

Kennen Sie diese Konflikte, die derart albern sind, dass sie fast schon herrliche Züge haben, liebe Leserinnen und Leser? Manchmal gibt es Auseinandersetzungen, die im Vergleich zu den großen Themen unseres Daseins so unbedeutend sind, dass wir uns trotz des Streits an ihnen erheitern können, ja sogar sollten. Das Zusammentreffen Tausender Oldtimerfreunde in der Sachsenarena in Riesa entfachte vergangene Woche einen dieser herrlichen Konflikte. Weil Veranstalter Thomas Szymkowiak während des Winterteilemarktes wiederholt betonte, den „größten Oldtimermarkt seiner Art in Ostdeutschland“ auszurichten, wurden die Ottendorfer Oldtimerfreunde sauer. Sie organisieren einmal im Jahr die Veranstaltung „Rost am Ring“, zu der rund 500 Händler und circa 6 000 Besucher kommen. In Riesa sind indes nur 200 Händler und 5 000 bis 7 000 Besucher dabei. Toni Zeiler von den Ottendorfer Oldtimerfreunden ist sich sicher: „Wir haben den Größten.“

Zwei Männer und der altbekannte Streit. Das kann im Zweifelsfall schon einmal hässlich werden. Szymkowiak will sich aber erst gar nicht auf den Vergleich einlassen, er verweist auf ein Detail: „Wir werben damit, den größten Markt ‚seiner Art‘ in Ostdeutschland zu haben.“ Was für ein grandioser Kunstgriff! Wenn ich Thomas Szymkowiak wäre, würde ich mir öffentlich zu meiner eigenen Idee gratulieren. Die Charakterisierung „seiner Art“ ist auf alles und jeden anwendbar, da man selbst immer Herr über die Definition bleibt. Riesa, die sportlichste Sportstadt ihrer Art. Marco Müller, der erfolgreichste Bürgermeister seiner Art. Riesa, die jugendlichste Stadt ihrer Art. Kevin Schwarzbach, der beste Kolumnist seiner Art. Und wenn einem die Deutungshoheit doch einmal verloren geht, lässt sich im Zweifelsfall irgendeine Ausrede finden. Am besten eignet sich wohl: „Die Aussage beruht halt auf einer Begründung meiner Art.“

Während sich Riesaer und Ottendorfer Oldtimerfreunde um den Größten rangeln, erlebt Riesa den langwierigsten Streit seiner Art. Das Kritik-Pingpong zwischen dem Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth (CDU) und der Stadtverwaltung geht in die nächste Runde. Mackenroth, der am Puschkinplatz sein Wahlkreisbüro hat, fürchtet, dass sich die Grünanlage bald wieder zum Trinkertreff entwickelt, da die Trinker-Satzung ausgelaufen ist. Stadtsprecher Uwe Päsler verweist darauf, dass die neue Verordnung bereits in Planung sei. Natürlich nicht ohne Seitenhieb: Die Landespolitik sei gefragt, den Kommunen praktikable Regelungen in die Hand zu geben und mehr Handlungsspielräume zu lassen. Dort könne Mackenroth seinen Einfluss nutzen.

Diese Woche kann wohl kaum andersartiger werden.

