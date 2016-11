Der besondere Markt mit kleinen Schwächen Das Wochenmarkt-Flair ist Geschichte. In 25 Jahren hat sich der Weihnachtsmarkt in Roßwein gemausert. Doch es gibt Interessenskonflikte.

Heimelig und gut besucht – so haben die meisten Gäste den Weihnachtsmarkt in Roßwein empfunden. Fotograf André Braun liefert mit dieser Aufnahme den Beweis dafür. Gerade vor der Bühne war es zeitweise schwer, durchzukommen. © André Braun

Roßwein.

Der Weihnachtsmarkt war für viele Besucher ein Erlebnis. Manche standen mit offenem Mund vor der Bühne, waren von Feuer- und Lasershow gefesselt. Anderen fiel die liebevolle Bühnendekoration auf und, dass sich Vereine und Gastwirte rührend um das Wohl der Gäste kümmerten. Nach einer solchen Erfolgsgeschichte sah es am Anfang gar nicht aus, wie Marktleiterin Tamara Mertinat inzwischen zugibt. „Bis 1995 hatte der Weihnachtsmarkt das Flair eines Wochenmarktes“, sagt sie. Danach sei es möglich gewesen, Buden von anderen Städten ausleihen, was nach und nach zum Bild eines Weihnachtsmarktes führte. Nach dem Hochwasser 2002 seien schließlich die ersten eigenen Buden für die Stadt Roßwein angeschafft worden. Die waren auch am vergangenen Wochenende wieder im Einsatz.

Das Gleiche kann Steffi Lange sagen. Sie gehört seit 1999 zum Team der Bäckerei von Jens Schmidt, war vorher aber auch schon beim Weihnachtsmarkt mit dabei. „Wir haben hier anfänglich den Glühwein mit dem Gaskocher warmgemacht“, erzählt sie. Vor der Tür habe Karolina Kempe an einem Tisch ihren Schmuck angeboten. An Anfang, meint Steffi Lange, seien noch mehr Vereine wie der Seifersdorfer Feuerwehrverein oder auch örtliche Selbstständige dabei gewesen.

Noch einmal ein kleiner Aufzug

Hinterm Mikro steht beim Roßweiner Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren Dirk Flade. Er moderiert deutschlandweit und in der Schweiz Veranstaltungen. Über sein Heimspiel am ersten Advent sagt er: „Der Markt ist schon etwas Besonderes, eben weil er der erste ist.“ Privat würde er ihn auf jeden Fall besuchen – wenn das nicht schon dienstlich in seinem Kalender stünde. Und weil er gerade den Weihnachtsmann verabschiedet hat, fällt Flade selbst ein Wunsch ein. „Vor ein paar Jahren haben die Bergmänner von Segen Gottes Erbstollen einen kleinen Aufzug hier gestaltet. Das war so eine tolle Stimmung. Das würde ich mir noch einmal wünschen.“

Die Wünsche von Gastwirtin Madeleine Grolp sehen etwas anders aus. Sie kritisiert, wie vor ihr schon Bäckermeister und Stadtrat Jens Schmidt, dass freitagsabends relativ zeitig keine Musik mehr gespielt wird, um das Kabarett im Ratssaal nicht zu stören. „Die Roßweiner wollen einmal im Jahr auf dem Markt zusammensein. Was spricht dagegen, das Kabarett auf einen anderen Termin zu verlegen?“, fragt Madeleine Grolp. Dann könnte auf dem Markt auch länger Musik gespielt werden. „Man sollte da an das gesamte Publikum denken“, findet sie. Weiterhin regt sie an, auch mit den Vereinsvertretern einmal über die Preise zu sprechen. „Für uns als Selbstständige sollten sich die Preise in etwa rechnen, Wir müssen davon leben. Daher wäre es schön, wenn die Vereine mitziehen.“

