Der besondere Enkel-Trick Seit zehn Jahren kommen im Mehrgenerationenhaus Jung und Alt zusammen. Im Idealfall profitieren beide davon.

Renate Ludwig, 77 (l.), und die zehnjährige Francesca Schulz aus Neustadt schauen sich beim Tag der offenen Tür im ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt ihr Bastelergebnis an. Das Bild symbolisiert in etwa das Leitbild des Hauses: Verschiedenen Generationen sollen dort einander näherkommen. © Steffen Unger

Einen Kochlöffel aus Holz, etwas grüne Farbe, eine blau-weiß karierte Schleife, mehr braucht Francesca gerade nicht zu ihrem Glück. Mit geschickter Hand bemalt die zehnjährige Neustädterin das Rührutensil und verwandelt es in kurzer Zeit zu einem ansehnlichen Frosch. Renate Ludwig, 77, ebenfalls aus Neustadt, schaut erst zu und hilft dann ein wenig, am Schluss betrachten beide zufrieden das Endergebnis.

So in etwa sieht der Idealfall aus: Jung und Alt kommen zusammen, helfen einander, lernen voneinander, verbringen Zeit miteinander, am Ende nimmt jeder für sich etwas mit – die Oma vom Enkel und andersherum. Genau dieses Konzept verfolgt das ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt, seit zehn Jahren schon, das Jubiläum feierte die Einrichtung an der Maxim-Gorki-Straße am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür. „Der Vorteil ist, dass wir in diesem Haus ganz viele Angebote bündeln können“, sagt Leiter Thomas Beier.

Längst hat sich die Einrichtung vom bloßen Treff zu einem Begegnungs-, Bildungs- und Beratungszentrum entwickelt. Im großen Raum am Ende des Flures hängen weit über 50 farbige Zettel, auf denen sämtliche Angebote stehen, die das Haus offeriert. Sie reichen vom Jugendtreff über Elternberatung, Familienfrühstück und Generationentanz bis hin zu Babymassagekurs und Kreativo-Mobil – alle aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Für die Angebote gibt es im Haus einen großen Raum, vormittags Seniorentreff, nachmittags Jugendklub, abends Sportraum. Dazu gibt es einen Raum für kleinere Kinder mit vielen Spielsachen und Rutsche. Einiges ließ Beier inzwischen auch räumlich verändern, Küche und Beratungsraum beispielsweise sind nun in getrennten Zimmern untergebracht. Und selbst das Foyer ist jetzt belegt, Beier hat eine kleine Sitzecke mit zwei Sesseln und einem Tisch eingerichtet, für kleine Beratungsgespräche – oder wenn er mal in Ruhe telefonieren will.

Beier sieht das Haus als Bindeglied für Menschen unterschiedlichen Alters, mit den Angeboten will er alle Generationen erreichen, damit nicht der Kontakt und die Geselligkeit untereinander irgendwann flöten gehen. Dieser Anspruch bringt allerdings mit sich, dass das vorhandene Personal immer mehr Aufgaben bewältigen muss. Neun feste Mitarbeiter hat Beier, dazu drei Mini-Jobber und 15 Ehrenamtler, ohne die die Arbeit undenkbar wäre. Und das Ganze, sagt Beier, funktioniert auch nur, weil es mit dem ASB Neustadt einen Träger gibt, der voll hinter dem Haus steht, und eine Stadtverwaltung, die ein Herz für diese Einrichtung hat.

Mit der Stadt plant Beier schon ein nächstes Projekt, ein Politikplanspiel soll es sein, die Jugendlichen sollen einmal Stadtrat sein dürfen, um politische Entscheidungen zu verstehen. Auch darüber hinaus gibt es Neues: Am 7. April findet zum ersten Mal der Großeltern-Enkel-Tag statt. Und weil das Mehrgenerationenhaus inzwischen regelmäßig vom Bundesfamilienministerium finanziell gefördert wird, sieht es auch für die Zukunft ganz gut aus. Die Existenz des Hauses, sagt Beier, ist auf alle Fälle bis 2025 gesichert.

