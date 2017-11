Der besondere Adventskalender Die Schellerhauer wollen die Vorfreude aufs Fest steigern – mit 24 Einladungen.

Beim Schellerhauer Advent gibt es natürlich auch Glühwein – schon vormittags. © dpa

Altenberg. Ab 1. Dezember öffnet sich bis zum Heiligabend in Schellerhau jeden Tag ein anderes Türchen. Familien und Unternehmen haben wie schon im Vorjahr einen besonderen Adventskalender vorbereitet. Einwohner und Gäste können durch den Ort gehen und jeden Tag etwas Neues in der Adventszeit entdecken. Mal ist es ein besonders geschmücktes Kalenderblatt in einem Vorgarten oder Fenster, mal direkt eine Einladung ins Haus. Dort warten dann auf die Besucher kleine weihnachtliche Überraschungen.

Den Auftakt macht das Ahorn Waldhotel am Freitag, 17 Uhr, mit Lampionumzug und Lagerfeuer. In Rümmlers Laden können am 5. Dezember, 15 Uhr, Interessierte zum Adventskaffee mit weihnachtlicher Musik kommen, informieren die Organisatoren. Familie Papsch nimmt zum Nikolaustag Besucher an der Bushaltestelle an der Schneise 28 in Empfang. 18 Uhr wird hier gemeinsam ein Türchen im Adventskalender geöffnet. Dazu wird Glühwein ausgeschenkt. Am nächsten Tag ist Familie Pötzsch an der Hauptstraße 21 auf Gäste eingestellt. Hier gibt’s von 15 bis 18 Uhr Zuckerwatte im Hofladen. Familie Rast auf dem Matthäusweg 15 veranstaltet am 9.12. eine Weihnachtsplauderei ab 17 Uhr. Bei Familie Baunack und Nachbarn, Hauptstraße 112, können am 12.12. ab 17 Uhr Linsen für’s kleine Geld probiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr ist am 15.12., 15 Uhr, am Gerätehaus Feuer und Flamme unterm Weihnachtsbaum. Die Peterbaude lädt am 16.12. vormittags zu Glühwein und Keksen ein, Familie T. Rotter am 17.12. vormittags zum Tütenrutschen im Schnee am Baumhaus auf der Hauptstr. 97. Die Gastgeber freuen sich über einen Obolus. „Wir wollen einfach mit Nachbarn und Gästen zusammenkommen und die Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest steigern“, sagt Susann Rotter vom Ortschaftsrat. (SZ/ks)

