Der Bergsteiger und die Ärzte Spitzenmediziner aus ganz Deutschland trafen sich in der Hohwaldklinik. Mit dabei: Bergsportlegende Bernd Arnold.

Bernd Arnold als Referent beim Hohwaldtreff am Wochenende. © PR

Neustadt. Einen passionierten Kletterer hält so schnell nichts auf, auch keine Verletzung. Bestes Beispiel: Bergsportlegende Bernd Arnold. Am Wochenende war der 71-Jährige zu Gast in der Hohwaldklinik. Dort trafen sich zum 26. Mal Orthopädie-Spezialisten aus dem ganzen Land zu einer Fachtagung. Und auch der Hohnsteiner war dabei, der mehrere Verbindungen zur Klinik hat.

Einerseits war Bernd Arnold schon mehrfach Patient im Hohwald. Nach über 60 Jahren habe man nun einmal mit Verschleißerscheinungen zu kämpfen. „Jede Sache, die man intensiv betreibt, hinterlässt Spuren“, sagte Arnold. Andererseits seien viele Ärzte selbst begeisterte Kletterer, berichtet Dr. med. Thomas-Peter Ranke, Facharzt für Orthopädie und Rheumaorthopädie in der Hohwaldklinik. Sie hätten sich deshalb sehr darüber gefreut, dass Arnold zum Thema „Felsklettern – eine unbekannte Sportart?“ referierte. Der 71-Jährige erzählte von seinem Sport und der hierfür erforderlichen mentalen Stärke. Positive Effekte des Sports seien unter anderem die körperbezogene Krankheitsprophylaxe, der Abbau von seelischem Stress und der Aufbau von Stressresistenz.

Der Hohwaldtreff legte in diesem Jahr seinen Schwerpunkt auf die entzündlichen Rheumaerkrankungen der Gelenke und der Wirbelsäule. Experten aus Deutschland diskutierten gemeinsam mit Referenten der Hohwaldklinik das Thema aus verschiedenen Perspektiven. (SZ/nr)

