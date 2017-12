Der Bergaufzug feiert Jubiläum Der Gebirgsverein Berggießhübel hält die Tradition – nach jahrelanger Pause – seit zehn Jahren am Leben.

Bergaufzüge, wie hier in Altenberg, sind lebendige Tradition und für die Zuschauer ein tolles Erlebnis. © Egbert Kamprath

Berggießhübel. Berggießhübel war mal eine Bergbaustadt. Davon zeugen das Besucherbergwerk und der Gebirgsverein, der auch die Tradition der Bergaufzüge wachhält. Vor zehn Jahren fand zum ersten Mal wieder ein solcher Aufzug in der Adventszeit statt. Am Sonntag, 10. Dezember, ist es wieder so weit. Nach der Bergandacht 17 Uhr in der Berggießhübler Kirche wird durch den Ortskern gezogen. Eingeladen sind die Knappschaften Altenberg, Glashütte, Dorfhain, Scharfenberg, Seiffen, Freiberg sowie die Kalkwerker aus Borna. Begleitet werden sie von der Schalmeienkapelle Bad Gottleuba. Das Abschlusszeremoniell findet auf dem Markt in Berggießhübel statt. Die Bergknappschaft zu Berggießhübel ist dieses Jahr noch am 16. Dezember in Seiffen und am 23. Dezember zur Abschlussbergparade in Annaberg-Buchholz zu erleben. (SZ/sab)

