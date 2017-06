„Der Berg droht schon“ Die deutsch-französische Radtour ist beinahe zur Hälfte geschafft. Am Mittwoch wartet aber die größte Herausforderung auf die 15 Freizeitsportler.

Im Wald geht es. Sonst machte Sebastian Voigt (vorn) und seinen Mitstreitern auf der Fahrt von Dessau nach Wernigerode viel Gegenwind zu schaffen.



Kurz nach 16 Uhr haben Sebastian Voigt und seine Mitstreiter auch die bisher längste Etappe auf der deutsch-französischen Radtour hinter sich gebracht. Rund 120 Kilometer waren es diesmal, 20 mehr als am Vortag. Von Dessau ging es über Quedlinburg nach Wernigerode. Auf Etappe drei wurde es schon merklich hügelig, sagt Voigt: Rund 900 Höhenmeter haben die Freizeitsportler aus Deutschland und Frankreich am Dienstag überwunden. „Besonders unangenehm war aber der Gegenwind, das merkt man schon in den Beinen.“

Erst gegen Nachmittag war die Wolkendecke aufgerissen und das Wetter wieder ein bisschen angenehmer geworden, sagt der 34-Jährige. „Davor war es wirklich nicht so schön zum Fahren.“ Ein oder zwei der Franzosen seien das letzte Stück dann auch mit dem Auto mitgefahren. Mittlerweile mussten auch die ersten Reifen geflickt werden. „Das war einfach Pech“, sagt Voigt. Schon nach den ersten acht Kilometern hatte der erste Schlauch aufgegeben, weitere acht Kilometer später der zweite. Ärgerlich, weil man natürlich zu Beginn der Strecke erst einmal seinen Rhythmus finden will, sagt der Ingenieur.

Viel Zeit, sich gemeinsam mit den französischen Gästen die Städte anzusehen, bleibt da nicht. Dabei hätte speziell Quedlinburg mit seinen teils Jahrhunderte alten Fachwerkhäusern doch einiges zu bieten gehabt. „Aber wir wollten am Dienstag Kilometer machen“, sagt Sebastian Voigt. „Wenn man jedes Mal eine halbe Stunde Pause macht, dann zieht es sich.“

Immerhin blieb am Dienstagabend noch Zeit, sich Wernigerode anzusehen – und warm zu essen. Das sei in den Jugendherbergen bisher etwas zu kurz gekommen, gesteht der Riesaer. Abends sei es aber bisher immer gesellig zugegangen, sagt Sebastian Voigt. „Das sind typische Männerabende, ein lustiges Beisammensein. Man wertet den Tag aus, schaut sich die nächste Etappe an und trinkt Bier.“ Anfangs hätte das Beisammensein noch etwas länger gedauert. „Jetzt ist schon etwas früher Schluss.“ Die Erschöpfung nehme zu.

Dass die Regenerationspausen größer werden, ist vielleicht auch besser so – schließlich werden die Radfahrer ihre Kraftreserven bald brauchen. Denn letztendlich war Etappe Nummer drei nur ein kleiner Vorgeschmack auf Mittwoch. Jetzt wartet die größte Herausforderung auf die sieben Franzosen und acht Deutschen: Mehr als 1 900 Meter Höhenunterschied müssen sie überwinden, auf einer Strecke von immerhin 116 Kilometern. „Wir haben nun Blick auf den Brocken, der Berg droht schon“, scherzt Sebastian Voigt.

