Der Bautzener Wenzelsmarkt beginnt Bereits am ersten Wochenende gibt es zwischen Haupt- und Kornmarkt viele Höhepunkte.

Am Freitag startet der Bautzener Wenzelsmarkt, der sich zwischen Korn- und Hauptmarkt erstreckt. © Carmen Schumann

Bis zum 23. Dezember bieten auf dem 634. Bautzener Wenzelsmarkt rund 90 Händler und Gastronomen zwischen Haupt- und Kornmarkt ihre Waren an. In diesem Jahr wurden die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes noch besser an die Besucherströme angepasst. Täglich warten die Gastronomen und Händler nun ab 11 Uhr auf ihre Kunden. Ab Freitag können die Bautzener und ihre Gäste den Zauber der Vorweihnachtszeit genießen. Ab 16.30 Uhr erwartet die Besucher auf dem Hauptmarkt ein mittelalterliches Treiben mit dem Budissiner Marktgesinde. König Wenzel wird um 17 Uhr auf dem Hauptmarkt die Lichter des Weihnachtsbaumes anzünden. Am Sonnabend erscheint um 16 Uhr das sorbische Bescherkind „Dzecatko“ aus Hoyerswerda, das mit seinen zwei Begleiterinnen bis 17 Uhr kleine Gaben auf dem Wenzelsmarkt verteilt. Offiziell beginnt der Wenzelsmarkt dann am Sonntag. Traditionell wird Oberbürgermeister Alexander Ahrens um 12 Uhr an der Bühne neben dem Weihnachtsbaum den vier Meter langen Stollen anschneiden, der in diesem Jahr von den Bäckermeistern Andreas und Christian Bäns aus Bautzen gebacken wird. Außerdem öffnet der Weihnachtsmann täglich um 15 Uhr auf dem Hauptmarkt gemeinsam mit Kindern aus Bautzen das Fenster des Adventskalenders. Am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag. Zahlreiche Geschäfte der Innenstadt laden von 12 bis 18 Uhr zum gemütlichen Einkaufen der Geschenke ein.

