Der Baum steht Eine Blaufichte schmückt zum Advent den Sebnitzer Markt . Ihr Besitzer hat sie vor 35 Jahren selbst gepflanzt.

Nach dem Stellen folgt das Schmücken. Der Weihnachtsbaum erleuchtet den Marktplatz von Sebnitz. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Schon früh am Morgen kreischt am Finkenbergweg in Sebnitz die Säge. Eine Blaufichte von Familie Tost wird der diesjährige Weihnachtsbaum der Stadt – und der Moment der Fällung ist gekommen. Vor einigen Jahren hatte die Stadtverwaltung schon mal einen Baum vom Grundstück der Tosts ins Auge gefasst. Daraus wurde jedoch nichts. Das Exemplar stand an einer schlecht erreichbaren Stelle, es hätte einen größeren Kran gebraucht, um ihn unversehrt herauszuheben.

Jetzt sieht das anders aus. Die Blaufichte wächst gleich vorn an der Straße. Die Mitarbeiter der Firma Wea haben keine Schwierigkeiten, den 14 Meter hohen Baum zu fällen und zu verladen. Alles sei ohne Schäden abgelaufen, sagt Peter Tost. Der Baum hat die Familie lange begleitet. Vor 35 Jahren hat Peter Tost ihn eigenhändig gepflanzt. Der Abschied fällt trotzdem nicht allzu schwer. Gerade in Anbetracht der Schäden, die Sturm Herwart erst vor wenigen Wochen in der Region hinterlassen hat, sei es im lieber, den Baum zu fällen, bevor er eventuell irgendwann umstürzt, erklärt Peter Tost.

„Nun hat er einen schönen Platz bekommen“, sagt der Sebnitzer. Seit Dienstagmorgen steht die stolze Blaufichte mitten auf dem Marktplatz der Stadt, im Laufe des Vormittags wird sie mit Lichterketten behängt. Zusammen mit der Schattenspiel-Pyramide sorgt sie dann für Adventsstimmung in der Stadt – nicht nur zum Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende.

Familie Tost wird die Blaufichte auch danach in Erinnerung bleiben. Der Sohn hat den kompletten Transport in Film und Foto festgehalten, sagt Peter Tost.

zur Startseite