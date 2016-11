Der Baum steht Der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt ist da. Die Weißtanne wurde am Montag aufgerichtet.

Der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt wurde am Montagmorgen aufgestellt. © nikolaischmidt.de

Der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt in Görlitz steht: Montagfrüh wurde die Weißtanne auf einem Grundstück an der Paul-Taubadel-Straße in Rauschwalde gefällt, mit einem Kran über einen Wohnblock gehievt und mit Polizeibegleitung auf einem Sattelschlepper zum Untermarkt gebracht. Die Aktion verlief problemlos. Der Baum ist etwa 26 Jahre alt und 13 Meter hoch. Noch am Montag wurde damit begonnen, die Tanne zu schmücken. Rund 20 Lichterketten mit jeweils 15 Kerzen kommen zum Einsatz. Außerdem werden 100 Geschenkpäckchen aufgehängt. Die Spitze des Baums ziert ein Stern aus Herrnhut. Bis zum 2. Februar, bis Maria Lichtmess, wird der Baum den Untermarkt illuminieren. (szo/mk)

