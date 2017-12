Kommentar Der Baum ist immer noch da

Catharina Karlshaus © Kristin Richter

Die Liebe zum Weihnachtsbaum hat hierzulande durchaus Tradition. Schon der alte Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe schwärmte schließlich von seiner „Tanne im Lichterglanz“. Denn gleich nun, ob Kiefer, Fichte oder Nordmanntanne – die meisten Menschen verbindet mit dem grün geputzten Sinnbild des Weihnachtsfestes tatsächlich eine lebenslange Freundschaft.

Vielleicht mag das daran liegen, weil sich wirklich viele Erlebnisse um ihn ranken: Lag nicht einst die erste Puppe unter den Zweigen? Und drehte nicht die so sehr ersehnte Eisenbahn ihre Runden drumherum? Wie abenteuerlich war es doch, als der Baum mit Papa im Wald selbst geschlagen wurde! Und wie lustig für die Kinder, weil erst ein Bohrer und ein Haufen buschiger Zweige aus dem dünnen Gestänge einen einigermaßen ansehnlichen Gesellen machten.

Der Baum meiner Kindheit war eine Kiefer. Erst am Vormittag heimlich von den Eltern geschmückt, läuteten seine brennenden Kerzen den Heiligen Abend mit Bescherung und leckerem Essen ein. Ein unvergessenes Ritual, welches bis heute so geblieben ist. Denn auch wenn der Baum längst ein ganz anderer geworden ist, sich viele Dinge in der Welt geändert haben und manche Familienmitglieder, die ihn einst bestaunten, nicht mehr da sind. Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum ist es immer noch! Er vermittelt Ruhe und Beständigkeit, ist ein Hort der Erinnerungen und gibt unserem gebeutelten Seelenleben ein Zuhause.

Links zum Thema Ohne ihn geht Weihnachten gar nichts

Mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich in den kommenden Tagen nun an Ihrem ganz eigenen Baum erfreuen! Genießen Sie seinen Anblick und vor allem die gemeinsamen Stunden mit jenen, die sich um ihn einfinden! Frohe Weihnachten!

E-Mail an Catharina Karlshaus

zur Startseite