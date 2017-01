Der Bauhofleiter und sein Nachfolger Der Neue im Amt in Bischofswerda stellte sich jetzt seinen künftigen Kollegen vor. In der Stadt war er am Mittwoch beim Schneeräumen zu sehen.

Ein Foto mit Zugriff auf die Zukunft: Bischofswerdas Bauhofleiter Sven Ganze (l.) und sein Nachfolger René Wilhelm, der das Amt im April übernimmt. René Wilhelm war einer von rund 40 Bewerbern für die Bauhofleitung. © Stadtverwaltung

Als am Mittwoch Teile der Innenstadt von den Schneemassen befreit wurden, war Bauhofleiter Sven Ganze mit seinem Nachfolger René Wilhelm dort auch unterwegs. Günstiger kann die Gelegenheit kaum sein, jemandem zu zeigen, worauf es in dem Job unter anderem ankommt. Routiniert lenkten Mitarbeiter vom Bauhof schwere Fahrzeuge durch die schmalen Straßen. Schnell war viel geschafft.

Ins Amt ein steigt der Neue am 1. April. Nach Angaben von Rathaussprecher Sascha Hache ist er 40 Jahre alt und ein Oberlausitzer. Nähere Angaben zum Herkunftsort macht das Rathaus nicht. René Wilhelm ist ausgebildeter Straßenbauer und arbeitet noch bis zum 31. März als Straßenmeister im Baureferat München. Nach 17 Jahren wolle er zurück in die Heimat. Seinen Mitarbeitern in Bischofswerda stellte sich der künftige Bauhofleiter jetzt vor.

Der bisherige Bauhofchef Sven Ganze verlässt die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch in den nächsten Tagen. Bis zur Übernahme durch seinen Nachfolger übernehmen die erfahrenen Bauhofmitarbeiter Hartmut Kühn und Steffen Samsa kommissarisch Aufgaben des Chefs, teilt die Stadtverwaltung mit. (SZ/ass)

