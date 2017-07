Der Baudreck kommt weg Rund ums Scheunenhofcenter sind die Straßen oft verschmutzt. Die Stadt reagiert umgehend, und Edeka sorgt nun vor.

Blick von der Siegfried-Rädel-Straße auf das große Baufeld des Scheunenhofcenters. Weil viel Erdreich bewegt wird, sind einige Straßen immer mal wieder verschmutzt – allerdings nicht auf Dauer. © Andreas Weihs

Wo gebaut wird, fällt Schmutz an – und das nicht zu knapp: Lkw um Lkw verlässt täglich die große Baugrube für das künftige Scheunenhofcenter in Pirnas Innenstadt. Wo Edeka zwischen Bahnhofstraße, Hospitalstraße und Robert-Koch-Straße das neue Einkaufszentrum inklusive Tiefgarage mit 226 Plätzen entstehen lässt, muss gewaltig viel Erdreich bewegt und beiseitegeschafft werden, um das Haus stabil zu gründen. Das Problem allerdings: Einiges von der Erde bleibt unvermeidlich an den Lkw-Reifen kleben und findet sich dann – sehr zum Ärger von Kraftfahrern – auf den angrenzenden Straßen wieder. Besonders unglücklich wird es dann, wenn Schmutz und Regen eine schmierige Mischung bilden, so kürzlich erst geschehen. Auf Nachfrage der SZ habe die Stadt umgehend Edeka kontaktiert und darauf hingewiesen, dass die Straßen, allen voran die Bahnhof- und Hospitalstraße, verschmutzt sind. Zugleich forderte die Stadt den Bauherrn Edeka als Verursacher des Schmutzes dazu auf, die Straßen zu reinigen. Der Investor seinerseits habe nach Auskunft der Stadt rasch Abhilfe zugesichert und die Trassen schnellstmöglich gesäubert. Für den Fall, dass der Bauherr seiner Pflicht nicht nachkomme, so das Rathaus, könne auch die Stadt die Straßen reinigen lassen und dies dann dem Investor in Rechnung stellen. Ein solcher Fall ist beim entstehenden Scheunenhofcenter aber wohl unwahrscheinlich: Nach Kenntnis der Stadt hat der Bauherr eine Kehrmaschine vor Ort stationiert, die zum Einsatz kommen soll, falls die Straßen erneut über die Maßen verunreinigt werden.

Edeka investiert rund 20 Millionen Euro in das Einkaufszentrum, welches noch 2018 fertig werden soll.

