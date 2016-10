Der Baubürgermeister und die Netrebko Der zweite Mann im Radebeuler Rathaus legt in seiner Freizeit eine ungewöhnliche Karriere als Sänger hin – und begegnet dabei großen Bühnenstars.

Jörg Müller im Glück und Anna Netrebko ungeschminkt. Während der Proben für den „Lohengrin" in der Semperoper entstand das Foto mit dem russischen Weltstar. © Matthias Horn Jörg Müller im Glück und Anna Netrebko ungeschminkt. Während der Proben für den „Lohengrin" in der Semperoper entstand das Foto mit dem russischen Weltstar.

Jörg Müller (re.) am Staatsschauspiel Dresden als Wirt in „Anatevka“.

Keine könnte anmutiger in Ohnmacht fallen und verstummen. Wie schön ist es erst, wenn sie weitersingt! In Dresden ist Anna Netrebko zum ersten Mal als Elsa in Richard Wagners ’Lohengrin‘ zu erleben.“ Das schrieb die Rezensentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), nachdem sie die berühmte Operndiva dieses Jahr in der Semperoper erlebt hatte.

Und ein Radebeuler war dabei. Nicht nur als die Netrebko in Bühnenohnmacht fiel und er mit anderen den Weltstar am Ende des 1. Aktes in die Höhe hob. Er lernte die Sängerin schon vorher kennen – ganz ungeschminkt im Alltagsdress. Radebeuls 1. Bürgermeister und Baubürgermeister Jörg Müller frönt einem auf den ersten Blick nicht so ungewöhnlichem Hobby, hat es damit allerdings selten weit gebracht. Nämlich auf die Bühne der Dresdner Weltoper.

Jörg Müller singt im sogenannten Extra-Chor der Semperoper. Genauer als 1. Bass. Extra-Chor, das sind die Chormitglieder, die nicht an der Oper angestellt sind und bei großen Chorszenen von Verdi, Wagner und Beethoven eingesetzt werden. Ein Rechtsanwalt, ein Schuldirektor, ein Versicherungsmakler, ein Baubürgermeister. Alles Leute, die wirklich singen können und das in einer besonderen Prüfung vor einer Kommission und dem Chordirektor nachgewiesen haben. Müller hat die Prüfung mit einem Kunstlied von Franz Schubert, auch tanzen und Schauspielern gehörte dazu, im Jahr 2010 bestanden. Im „Tannhäuser“ stand er das erste Mal auf der Semperoper-Bühne.

Und dieses Jahr nun mit der einmaligen Anna Netrebko auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Der Radebeuler schildert es so: „Freilich bereitet sich erst jeder selbst auf seine große oder kleine Gesangsrolle vor. Aber dann gibt es sogenannte Durchläufe, da müssen Chor und Solisten gemeinsam proben.“ Der Radebeuler Amtmann und die Diva. Es sei eine hohe Konzentration beim Proben gewesen. Die Russin, die auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat, wollte erstmals das über vierstündige Bühnenepos bewältigen, in deutscher Sprache. Auf Twitter ging dazu von ihr durch die Welt: „Singin’ Wagnerr ch - auf teutsch ch - is not easy!“

Um so mehr Entspannung war in den Probenpausen nötig. „Sie scherzte, plauderte und als ich um ein Foto mit ihr bat, willigte sie sofort ein“, erinnert sich Müller und hat dabei Schwingungen in der Stimme, die nicht alltäglich sind. „Freilich schaue ich mir auch Techniken ab, etwa wie die Konzentration über so lange Zeit gehalten werden kann. Wagner geht nie unter vier Stunden ab – beim Lohengrin auch für den Chor.“ Müller hat alle „Lohengrin“-Vorstellungen mit Anna Netrebko mitgesungen. Es gibt sogar ein Video auf Youtube: Einen MDR-Bericht, wo er gleich am Anfang hinten links auf dem Podest mit Schiebermütze zu sehen ist, sagt er stolz.

Dem Radebeuler Bürgermeister, der sich sonst mit dem auf der Meißner Straße oder dem neuen Glasinvest-Vorhaben beschäftigt, geht das Herz auf, wenn er von seiner Sangeskarriere spricht. Eigentlich ist er studierter Architekt. Aber so wie der Hobbyfußballer über nichts lieber spricht als übers Kicken, so erzählt Müller übers Singen. Flöte, Klavier und Kirchenorgel hat er schon als Kind spielen gelernt. Schülertheatergruppe, Keyboarder und Sänger einer Jugendband, großer Berliner Konzertchor und Begegnungen mit Wolfgang Wagner und Luciano Pavarotti, aber auch singen im Oratorienchor der Friedenskirche Radebeul sind Stationen von Jörg Müller.

Am Staatsschauspiel hat er gekonnt den schauspielernden Wirt in „Anatevka“ gegeben. Und jetzt an der Semperoper. Bis zu einem halben Jahr übt er für einen Auftritt als 1. Bass. „Das stehst du ganz vorne, nah am Dirigenten wie Christian Thielemann. Der hört sehr genau, wenn ein Ton nicht stimmt“, sagt Müller. Geübt wird vor allem zu Hause in der Radebeuler Wohnung in Ost. Es sei ein musikalisches Haus, in dem auch andere hin und wieder zu hören sind, sagt er.

Mehr als zehn Vorstellungen übers Jahr wären nicht machbar. Schließlich gehen Bauausschuss- und Stadtratssitzungen – eben der eigentliche Job – im Rathaus vor. Aber das Singen an der Oper, es gibt dem 52-Jährigen Kraft für die Ausdauer, die es in so manchem Disput um Baupläne braucht. Und erst recht so ein feines kleines Foto mit dem Opernstar. Das hat sich Jörg Müller jetzt gerahmt und über den Radebeuler Schreibtisch gehängt.

