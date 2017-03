Der „Bast“ ist schon wieder ab Die Johannistalstraße ist schon wieder in bedenklichem Zustand. Der Ausbau könnte durchaus zu einem Zankapfel werden.

Schon wieder ist im unteren Bereich der Johannistalstraße ein Großteil der Schwarzdecke abgefahren. Der Freistaat will die Baulast dafür abgeben, die alte, zuletzt 1961 ausgebaute Straße aber vorher nicht erneuern. © André Braun

Wie Teigfetzen hängt der Asphalt auf großen Abschnitten der Johannistalstraße. Mit jedem Tag wird die Schwarzdecke auf diesem Teilstück der Staatsstraße 44 weiter abgefahren, immer mehr des alten Pflasters sichtbar. Für die Kraftfahrer ist das Hoppeln über den Belag nicht nur nervig, sondern könnte durchaus auch gefährlich werden. „Durch den angrenzenden Stadtwald ist es dort schattig und gegebenenfalls glatt“, beschreibt Bauamtsleiter Thomas Schröder, worin er die Gefahr sieht. Das hat er auch dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt. Fotos lieferte er außerdem dazu, damit sich die Mitarbeiter ein Bild machen können. Trotzdem ist fraglich, was an dieser Straße in den nächsten Monaten, gegebenenfalls Jahren, noch passieren kann.

Im Moment ist noch das Lasuv für die Unterhaltung zuständig. Doch der Freistaat will Straßenlasten tauschen, von Leisnig die Umgehungsstraße zwischen Rüdiger-Thiele-Brücke und Gewerbegebiet übernehmen und dafür unter anderem die Johannistalstraße abgeben. „Da derzeit die Abstufung zur kommunalen Straße in Vorbereitung ist, ist ein Ausbau der Straße durch den Freistaat nicht gerechtfertigt.“ So lautet die Antwort von Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert auf die Frage, ob die Johannistalstraße grundhaft erneuert wird.

Eine Zeitschiene für den Trägerwechsel nennt sie nicht. Die Zweckbindungsfrist für die kommunale Umgehungsstraße läuft erst 2021 ab. „Bekannt ist jedoch, dass das sächsische Wirtschaftsministerium auch schon vorfristig solche Änderungen veranlasst und umgesetzt hat“, so Thomas Schröder. Er baut darauf, dass es entsprechende Ausgleiche geben wird. Die Aussicht auf eine finanzielle Beteiligung des Freistaates genügt ihm nicht. Isabel Siebert dazu: „Es besteht die Möglichkeit, die Straße nach der Abstufung durch die Kommune entsprechend ihren Vorstellungen ausbauen zu lassen. Der Freistaat wird sich im Rahmen der Einstandspflicht an den Kosten beteiligen. Dies ist beim Baulastträgerwechsel üblich.“

Der Leisniger Bauamtsleiter sieht den Freistaat aber noch darüber hinaus in der Pflicht. Er kann sich nicht vorstellen, wie Leisnig nötige Eigenanteile aufbringen soll. Außerdem bliebe beim unstrittig nötigen grundhaften Ausbau dann auch noch die Bauvorbereitung, -betreuung und -abrechnung bei der Kommune hängen.

Hinzu komme die Tatsache der Vorfinanzierung. Die ist jetzt bei allen Zuschüssen, auch der Hochwasserschadensbeseitigung, übliche Praxis. Selbst wenn Leisnig für die Straßenerneuerung Fördergeld bekommt, muss sie das Gros der Kosten vorfinanzieren. Erst wenn das Bauprojekt abgerechnet und dies wiederum von den Behörden geprüft ist, bekommen die Kommunen die verauslagten, oft nicht unerheblichen Summen zurück. Das haben Vertreter der Stadt Leisnig Ende 2016 bei mehreren Landtagsabgeordneten moniert. Nun kommt aus Sicht der Stadt Leisnig das nächste Problem dazu: „Es kann nicht sein, dass wir mit der Umgehungsstraße ein intaktes Straßenstück, das erst vor zwei Jahren noch eine neue Oberfläche erhalten hat, abgeben, und dafür eine kaputte Straße erhalten“, so der Amtsleiter.

Um solche Probleme anzusprechen, hat sich Bürgermeister Tobias Goth (CDU) schon länger vorgenommen, ins Wirtschaftsministerium nach Dresden zu fahren. Möglicherweise begleitet ihn ein Vertreter der Landkreisverwaltung. Denn dort dürfte es ähnliche Befürchtungen geben, wie Leisnig sie mit der Johannistalstraße hegt. Nicht nur die Kommune soll ein Stück des Staatsstraßennetzes „abbekommen“, sondern auch der Landkreis Mittelsachsen. Vorgesehen ist zum Beispiel eine Umwidmung der Staatsstraße in Fischendorf. Nach bisher von Lasuv und Kreisverwaltung noch unbestätigten Angaben wird für die alte Muldenbrücke ein Sanierungsplan erstellt. Die darüberführende Straße soll später eine Kreisstraße werden. Für die Beleuchtung dort bleibt aber weiter die Kommune zuständig. Und ehe an der Brücke nichts passiert ist, wird sich auch mit der Beleuchtung nichts tun. „Die Gefahr durch die fehlende Straßenbeleuchtung hält sich in Grenzen“, begründet der Bauamtsleiter. Im Frühjahr 2015 hatte die Kommune die Straßenlampen auf der Brücke zurückbauen lassen. Eine Laterne war umgeknickt, die anderen wiesen schon enorme Korrosionsschäden auf.

