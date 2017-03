Der Barbier vom Boulevard In Weißwasser kann man sich auch mit orientalischer Technik frisieren lassen. Die Bürokratie sorgt aber noch für Probleme.

Bei Kundinnen ist das Zupfen von Härchen mit der Fadentechnik von Fahed Alsbine beliebt. Da schaut auch Friseurin Janine Klotz genau hin. © andré schulze

Ein schneller Haarschnitt ohne Extras. So sieht bei vielen Männern hierzulande noch immer der Friseurbesuch aus. Eine Eigenart, an die sich Fahed Alsbine erst gewöhnen muss. Seit etwa einem halben Jahr arbeitet der 23-jährige Syrer bei Cut and Style am Boulevard in Weißwasser. Neben dem Haare schneiden und der Rasur bietet der gelernte Friseur dort die Haarentfernung mittels Fadentechnik an. Und die wird auch von Frauen gut angenommen.

„Ich bin vor etwa einem Jahr auf das DRK zugegangen“, sagt Susann Lill, Geschäftsführerin der „Ihr Friseur“ GmbH, zu der das Geschäft am Boulevard gehört. Denn zum einen habe sie helfen wollen und zum anderen herrsche im Friseurhandwerk ein Mangel an Fachkräften. So ist der Kontakt zu Fahed Alsbine entstanden, der im November 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen ist und seit Januar 2016 in Weißwasser lebt.

Im Sommer ist er dann freiwillig in das Geschäft gekommen und hat den dortigen Friseuren über die Schulter geschaut. Nach einem dreimonatigen Praktikum ist der Flüchtling, dessen Asylantrag anerkannt worden ist, seit Mitte Februar als geringfügig Beschäftigter in dem Salon angestellt. Hier arbeitet er an drei Tagen pro Woche.

Ginge es nach Susann Lill, könnte es gern mehr sein. Doch da macht ihr die deutsche Bürokratie einen Strich durch die Rechnung. Denn wenn er mehr arbeite, würde er Gefahr laufen, seinen Anspruch auf einen Integrationskurs und damit den Besuch des Deutschunterrichtes zu verlieren, erklärt die Chefin. Und der soll nächste Woche endlich beginnen.

Seit September ist der Kurs immer wieder verschoben worden. „Kein Wunder, dass viele aufgeben“, sagt Susann Lill und meint damit sowohl lernwillige Asylbewerber als auch Unternehmer, die helfen wollen. Doch die positive Resonanz der Kunden ist für sie Grund genug weiterzumachen. Deren Reaktionen seien besser als erwartet gewesen und es seien auch Neukunden gekommen. Mancher sei mittlerweile bereits mehrfach bei Fahed gewesen, erzählt Susann Lill.

Auch für den Salon sei er eine Bereicherung. Durch den anderen Blickwinkel und die Erfahrungen, die Fahed Alsbine als Friseur in Syrien gemacht hat, könnten auch sie und ihre Mitarbeiterinnen etwas lernen, meint Susann Lill. Dazu gehört auch die Fadentechnik, die nun in dem Salon angeboten wird. Diese sei bei Damen begehrt, die sich ihre Augenbrauen in Form bringen lassen. Zudem werden jetzt auch Rasuren angeboten.

Das habe es zuvor nicht gegeben, da das Rasieren bereits seit einiger Zeit nicht mehr Teil der Friseur-Ausbildung ist. Im Gegenzug muss Fahed Alsbine beispielsweise den Fassonschnitt lernen, weil es den in Syrien nicht gebe. Die Männer in seiner Heimat würden auch andere Schnitte nachfragen als die Deutschen, sagt er.

Die Arbeit in Weißwasser macht dem Syrer aber Spaß. Und er ist froh, seine Fähigkeiten hier einbringen zu können. Immerhin hat er in der syrischen Hauptstadt Damaskus neun Jahre als Friseur gearbeitet. Die Schule hat Fahed Alsbine bereits in der siebten Klasse verlassen, denn die Schulpflicht ist dort kürzer als in Deutschland.

Das Leben in der Großstadt vermisst er allerdings ein bisschen. Weil er hier keine Freunde habe, sei es auch ein bisschen langweilig, erzählt Fahed Alsbine. Das wird sich mit besseren Sprachkenntnissen demnächst aber vielleicht von selbst klären.

zur Startseite