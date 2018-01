Der bange Blick auf die Bismarckstraße Die Arbeiten am ruinösen Dach von Haus 29 haben begonnen. Die Händler ringsum leiden.

Ivonne Simon steht im Verkaufsraum der Bäckerei Simon an der abgesperrten Bismarckstraße. Ihr fehlen Kunden. © nikolaischmidt.de

Bei der Bäckerei Simon in der Bismarckstraße 30 kommt gerade alles zusammen. Einerseits die Straßensperrung, weil das Dach des Nachbarhauses 29 einsturzgefährdet ist. „Es gibt kaum noch Laufkundschaft, wir haben 50 Prozent Umsatzrückgang“, sagt Ingeborg Simon, die Frau des Bäckermeisters. Andererseits ist ein Bäcker ausgefallen, sodass auch weniger Ware produziert werden kann. „Beides zusammen ist für uns schon bedrohlich“, sagt sie: „Wir hoffen, dass wir finanziell durchkommen.“ Alle Kosten laufen ja weiter: Stadtwerke, Finanzamt und andere buchen Geld ab.

Die alteingesessene Bäckerei ist eines von vielen Geschäften, die arg zu kämpfen haben, seit die Stadtverwaltung am 30. November die Bismarckstraße komplett gesperrt hat. Das geschah, nachdem ein Statiker festgestellt hatte, dass das Dach des Hauses Nummer 29 einsturzgefährdet ist. Eigentümer ist eine Einzelperson mit Postanschrift in Deutschland. Der Mann ist nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht bereit, sein Eigentum zu reparieren und somit für Sicherheit auf der Straße zu sorgen. Im Gegenteil: Er hat der Stadt sogar mit rechtlichen Schritten gedroht, sollte sie etwas an seinem Gebäude unternehmen.

Das Rathaus lässt sich nicht einschüchtern und hat nach mehreren Kontaktversuchen mit dem Mann in der vorigen Woche begonnen, das Dach auf eigene Faust zu sichern. Die Kosten von etwa 75 000 Euro will die Stadt ihm in Rechnung stellen. Der Mann hat sich in den vergangenen Wochen nicht mehr gemeldet, weder eine Kooperation angedeutet noch weitere rechtliche Schritte angedroht. „Die Arbeiten am Dach werden etwa sechs Wochen dauern“, schätzt Amtsleiter Hartmut Wilke. Allerdings kann nur gebaut werden, wenn es das Wetter zulässt. Das heißt, jeder Schlechtwettertag verschiebt alles um einen Tag nach hinten. „Andererseits ist der Zeitplan auch vage, weil wir Schritt für Schritt prüfen und entscheiden müssen, was zwingend zu tun ist“, sagt Wilke. Prinzipiell hält die Stadt aber an dem Ziel fest, die Arbeiten bis März abzuschließen und die Straße dann sofort wieder für den Verkehr freizugeben.

Auch Ali Sevtekin kennt den genauen Termin nicht. Der Betreiber des halb unter dem Baugerüst versteckten Döner-Imbisses neben der Nummer 29 hat im Laden Zettel aufgehangen: „Aktion vom 2. Januar bis Baustellenende.“ Döner und Dürüm kosten jetzt 50 Cent weniger. Ali Sevtekin hofft, damit Kunden zu gewinnen: „Ich habe bis zu 60 Prozent Umsatzrückgang, seit die Baustelle da ist.“ Die Stammkunden kommen zwar weiter, aber die Laufkundschaft fehlt – und all jene, die es gewohnt sind, mit dem Auto vor dem Laden zu halten.

Letzteres stellen alle Händler in der Bismarckstraße fest. Zwar können Autofahrer weiter in die Straße einfahren, die jetzt eine Sackgasse ist. „Aber von Weitem sehen sie nicht, ob ein Parkplatz frei ist“, hat Fleischermeister Thomas Büchner festgestellt. Da würden viele gleich gar nicht einfahren. Zusammen mit anderen Händlern hatte er im Dezember mal angestrebt, den Hauseigentümer der Nummer 29 zu verklagen, sagt Büchner: „Wir wollten uns den entgangenen Umsatz von ihm einfordern.“ Als dann aber in der SZ gestanden habe, dass die Stadt Anfang Januar mit der Sicherung beginnt, hätten die Händler diese Idee wieder verworfen: „Wir hoffen einfach, dass es jetzt schnell geht“, so Büchner. Doch er hat noch einen Wunsch: „Kann die Stadt die Straße nicht wenigstens halbseitig freigeben, sobald die einsturzgefährdeten Dachteile geborgen sind?“ Jein, sagt Wilke: „Sobald eine Verringerung der Absperrung möglich wird, erfolgt diese.“ Allerdings braucht zumindest momentan der Kran selbst für seinen Unterbau die halbe Straße. Container, die für unterschiedliche Materialien nötig sind, benötigen weitere Flächen. „Eine halbseitige Sperrung reicht dafür nicht aus“, so Wilke.

Größere Aktionen plant außer Ali Sevtekin keiner der Händler, auch keine Werbeoffensive. Unter Umsatzrückgang durch den Wegfall der Autokundschaft aber leiden alle: der Schüsseldienst Heidenescher, Domenico Carlucci mit seiner Pizzeria, der Friseur Haarlekin, der vietnamesische Obst- und Gemüsehändler, die Bäckerei Geißler, der Blumenladen „Grüne Insel“. Einzig die Paracelsus-Apotheke gibt keine Auskunft, weil die Chefin diese Woche nicht da ist. Allerdings ging die Überlegung einer Klage gegen den Eigentümer der Nummer 29 auch von der Apotheke aus, bestätigen andere Händler. Erschwerend kommt hinzu: „Im Vergleich zu anderen Monaten ist der Januar sowieso immer ruhig“, sagt Jacqueline Ernst von der Bäckerei Geißler. Das bestätigen auch Fleischermeister Büchner und Blumenhändlerin Simone Pofe. Wenn jetzt noch die Laufkundschaft wegfällt, ist der Januar erst recht schwer. Doch auch das Weihnachtsgeschäft lief schon schleppend. Simone Pofe hofft nun auf den Valentins- und den Frauentag: „Höhepunkte sind nötig, gefühlt habe ich 40 Prozent weniger Umsatz.“

Zumindest auf das Rathaus schimpft kaum einer der Händler. „Die Stadt hat wirklich was getan, das muss man anerkennen“, sagt Ingeborg Simon. Auch andere loben, dass die Stadt schon losgelegt hat.

