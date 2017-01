Der Ball soll sich etablieren Der Lions-Club ist mit dem neuen Konzept angekommen, den Ball zu öffnen. Jetzt steht der nächste Termin fest.

Das neue Konzept für den bisherigen Lions-Ball kam an: Als „Radeberger Ball“ war er erstmals öffentlich und gleich bei der Premiere erfolgreich. Nun soll er sich etablieren, sagen die Macher. © Lions-Club

Am Anfang stand die Skepsis, gibt Jan Tschörtner vom Radeberger Lions-Club zu. Der etablierte Ball des Clubs im Kaiserhof sollte erstmals öffentlich werden – und mit „Radeberger Ball“ gab es neben dem neuen Gesicht auch einen neuen Namen. „Und schnell entwickelte sich bei den Organisatoren ein enormer Enthusiasmus“, verrät der bekannte Radeberger Bestattungsunternehmer. Der Lions-Club wollte ein modernes Ball-Erlebnis, aber nach wie vor mit den Einnahmen soziale Projekte in und um Radeberg unterstützen, so Jan Tschörtner.

Nun ist klar, die Neuausrichtung hat funktioniert und es wird auch in diesem Jahr wieder einen „Radeberger Ball“ geben, macht Jan Tschörtner deutlich. Auch der Termin steht schon: der 4. November.

„Es war eine rauschende Ballnacht mit fantastischer Tanzmusik“, kommt er regelrecht ins Schwärmen. Das neue Profil kam an: unterschiedliche Säle mit unterschiedlicher Musik; erstmals gab es auch Flanierkarten zum „Schnuppern“. Ein Showtanzpaar präsentierte sich, „das Menü war wunderbar und die Tombola lockte mit hochwertigen Preisen von Sponsoren, so dass wir einen Gewinn von 2 500 Euro für soziale Projekte des Lions-Clubs erwirtschaftet haben“, zählt Jan Tschörtner auf.

