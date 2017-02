Der Badepark in Bad Muskau ist eine Großbaustelle In beiden Villen wird derzeit kräftig gearbeitet. Bei einem anderen Projekt herrscht dafür Winterpause.

Um die Fußböden in der Villa Bellevue freizulegen, wurden die Beläge entfernt.

Gerüste stabilisieren die Villa Pückler von innen und außen.

Schubkarre um Schubkarre wird die Villa Pückler von Schutt beräumt.

Die Wände der Villa Pückler sind marode und müssen erneuert werden.

Im Erdgeschoss der Villa Pückler entfernen die Bauleute derzeit den gesamten Fußboden.

Die Bauarbeiten am Bahnhof der Waldeisenbahn pausieren wegen der Witterung.

Wer Ruhe und Erholung sucht, muss um den Badepark in Bad Muskau derzeit einen Bogen machen. Denn dort wird trotz Schnee und Eis an allen Ecken und Enden gehämmert, gestemmt und gesägt. Ende voriger Woche ist zusätzlich zu den Bauarbeiten an der Villa Pückler und an der neuen Endhaltestelle der Waldeisenbahn Muskau (WEM) nämlich die Sanierung der Villa Bellevue gestartet. Damit werden drei Großprojekte gleichzeitig in dem Areal des sogenannten Hermannsbades umgesetzt. „2018/19 wird der Badepark sich anders präsentieren“, kündigt Parkdirektor Cord Panning an.

Die Villa Bellevue, die in den 1930er Jahren letztmalig saniert worden ist, wird zunächst komplett entkernt. Ein Teil der Gebäudetechnik und -ausstattung des bis zuletzt als Wohngebäude genutzten Hauses stammt nämlich noch aus der Zeit der letzten Sanierung. Fußbodenbeläge und Einbauten wie die Sanitäranlagen sind bereits entfernt worden. Im weiteren Bauverlauf werden nachträglich eingezogene Zwischenwände und die übrige technische Ausstattung zurückgebaut. „Damit werden die historischen Grundrisse des 1857 unter dem Prinzen Friedrich der Niederlande als Logierhaus errichteten Gebäudes wiederhergestellt“, teilt die Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ mit.

Um den Baufahrzeugen einen besseren Zugang zu der Villa, die direkt an einen Berg gebaut worden ist, zu gewährleisten, ist am Montag mit einem Bagger und einer Rüttelplatte eine Baustraße geschaffen worden. Diese wird auch gebraucht, denn die grundhafte Sanierung wird noch bis Mitte nächsten Jahres andauern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 950 000 Euro, von denen die Hälfte in diesem Jahr verbaut werden.

Die Arbeiten in der Villa Pückler werden indes noch länger dauern. Dort ist bereits im November vorigen Jahres damit begonnen worden, das Gebäude weiter statisch zu sichern, zu entkernen und nutzungsneutral zu sanieren. Das heißt, dass das Innere in einen sanierten Rohbauzustand versetzt wird. Darauf aufbauend soll das Innenleben dann an die Anforderungen der geplanten Ausstellung zur Nil-Reise Fürst Pücklers angepasst werden. Momentan werden die Fußböden durch eine Baufirma entfernt und das Mauerwerk sowie das marode Holz in dem Gebäude erneuert. „Aktuell hält das Gerüst das Haus, nicht andersrum“, erklärt Michael Neumann vom Baugeschäft Neumann und Co. aus Krauschwitz. Für die Arbeiten im Inneren und die Wiederherstellung der Außenhülle werden 1,8 Millionen Euro investiert. Im Idealfall könne man 2018 mit der Ausstellung baulich andocken und dann auch den Außenbereich entwickeln, sagt Cord Panning.

Während an den beiden Gebäuden die Arbeiten auf Hochtouren laufen, herrscht an der künftigen Endhaltestelle der Waldeisenbahn Winterpause. Sobald der Schnee weg sei, werde man dann am alten Standort des Bahnhofs weiterbauen, sagt WEM-Chef Heiko Lichnok. Die Inbetriebnahme der neuen Haltestelle ist für Mai geplant.

