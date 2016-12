Der AZV investiert noch mal richtig in Röhren Rund 8.8 Millionen Euro werden in Anlagen gesteckt, bevor die Investitionen zurückgehen. Die Gebühren bleiben auch im neunten Jahr unverändert.

Still ruht derzeit die Baustelle in Oberranschütz. In den nächsten Monaten will der AZV in die neue Straße zum Gewerbegebiet eine Druckleitung fürs Abwasser verlegen. Auch eine Pumpstation ist nötig, damit der Ort endlich ans Netz kann. © Dietmar Thomas

Seit acht Jahren hat der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal die Gebühren für das Abwasser nicht erhöhen müssen. Eigentlich müsste jetzt neu kalkuliert werden, aber auch 2017 bleiben die Gebühren erst einmal auf dem alten Stand. Die Verbandsversammlung hatte beschlossen, den sogenannten Kalkulationszeitraum um ein Jahr zu verlängern. „Das ist ein erfreuliches Fazit. Zu Beginn einer Kalkulationsperiode kann man nicht abschätzen, wie sich die Bedingungen ändern“, sagte der Verbandsvorsitzende, der Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling. „Wir denken auch darüber nach, die Kalkulation gleich bis 2018 auszuweiten.“ 2019 wird sich ohnehin einiges im Verbandsgebiet ändern. Die Aufsichtsbehörde hat den AZV dazu verdonnert, die Entgelte zu splitten. Dabei wird berechnet, wie viel Oberflächenwasser von einem Grundstück in die Kanalisation eingeleitet wird (wir berichteten).

Insgesamt will der AZV im kommenden Jahr rund 8,8 Millionen Euro in seine Anlagen stecken, bevor die Investitionen deutlich zurückgehen werden, sagte Verbands-Geschäftsführer Stephan Baillieu. Unter anderem werden bei Straßenbauvorhaben neue Leitungen verlegt, etwa im Zuge des Ausbaus der B 175 in Döbeln Ost. Im Döbelner Ortsteil Nelkanitz wird im kommenden Jahr eine kleinere Kläranlage ähnlich der in Zschaitz errichtet. Das größte Klärwerk in Masten bekommt einen besseren Schutz: Die Hochwasserwände werden um 66 Zentimeter erhöht. Zudem hatten sich in Döbeln in einigen Straßen „hydrologische Schwachstellen“ ergeben, wo das Wasser bei Starkregen nicht richtig abfließen kann. An der Eisenbahnstraße, der Sörmitzer und Leisniger Straße soll nachgebessert werden.

Die Voraussetzungen, gute Zahlen im Sinne der Gebührenzahler zu liefern, sind derzeit nicht schlecht. In diesem Jahr hatte es wider Erwarten eine Steigerung bei der Einwohnerzahl gegeben – allerdings seien da die Asylbewerber in Döbeln mit erfasst worden, sagte Wolf-Peter Hendrich, Leiter der Niederlassung des Wasserdienstleisters OEWA. Ohne diese zusätzlichen Einwohner sei der Bevölkerungstrend weiter rückläufig, allerdings nicht mehr so stark. Auf der anderen Seite wird nicht mehr so sehr beim Trinkwasser gespart – das erhöht die Einnahmen beim Abwasser. Und auch das Gewerbe ist ein stabiler Einleiter. Summa summarum hatte der AZV in diesem Jahr etwa 60 000 Kubikmeter mehr Abwasser gereinigt. Insgesamt sind es pro Jahr rund 1,6 Millionen Kubikmeter Abwasser, die 90 Prozent der Einnahmen bringen. Dazu kommt der angelieferte Fäkalschlamm.

Die niedrigen Zinsen spielen dem AZV in die Hände. Jetzt war wieder ein größerer Kredit umgeschuldet worden. Und auch auf technischem Gebiet gibt es Anläufe, weiter Geld zu sparen. Die sogenannte Faulung, die im Klärwerk Döbeln Masten geplant ist, wird nun voraussichtlich im kommenden Jahr realisiert. Dafür bekommt der AZV rund eine Million Euro Fördermittel. Mit der Faulung wird verwertbares Biogas gewonnen und Strom für das Betreiben der Anlage erzeugt. Gleichzeitig wird die Menge an Klärschlamm reduziert, der teuer entsorgt werden muss.

Abwasser zu klären, ist energieaufwendig. 600 bis 1000 Watt werden pro Kubikmeter Abwasser verbraucht. Dabei steckt im Abwasser selbst viel Energie – nämlich bis zu 4000 Watt. Im Klärwerk Westewitz wird gerade wissenschaftlich erprobt, wie diese Energie gewonnen werden kann. Dort werden dem Abwasser vor der Klärung Feststoffe entnommen, aus denen in der Faulung Gas entsteht. Die ersten Monate laufen zufriedenstellend.

