„Der Autor wollte es den Zuschauern schwer machen“ Bautzens Oberspielleiter Stefan Wolfram fand das TV-Voting bei „Terror“ durch Besetzung und Kameraführung vorhersehbar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Bautzener Theater steht das Stück „Terror“ auf dem Spielplan. © SZ/Uwe Soeder Am Bautzener Theater steht das Stück „Terror“ auf dem Spielplan.

Stefan Wolfram hat am Bautzener Theater „Terror“ inszeniert.

Nach dem TV-Experiment „Terror“ weiß Bautzens Oberspielleiter Stefan Wolfram: Die Skepsis war begründet. „Ich fand die Besetzung mit Schwiegermamas Liebling Florian David Fitz als Angeklagter schwierig. Ich hätte mir unbekannte Schauspieler gewünscht. Schon so kann ich Einfluss auf das Stück nehmen“, sagte er. Auch die Kamera und Schnitttechnik seien tendenziös gewesen. Der Verteidiger hätte mehr Nahaufnahmen erhalten und sprach das Publikum direkt an. So sei der Freispruch für den Angeklagten vorhersehbar gewesen.

Die Kunst des Stücks von Ferdinand von Schirach liege jedoch in der Objektivität. „Der Autor wollte es den Zuschauern schwer machen. Er gibt beiden Seiten Argumente an die Hand. Das macht den Stoff ja so spannend“, sagte der Oberspielleiter, der gerade am Bautzener Theater „Terror“ inszeniert hat. – Die drei gespielten Vorstellungen zeichnen auch ein anderes Ergebnis als die Abstimmung zur ARD-Produktion. „Bei uns hat das Publikum zweimal für schuldig und einmal für unschuldig plädiert“, sagte er. Jedoch könne sich beim Theater-Experiment auch niemand in der Anonymität wie beim Telefon bzw. Onlinevoting am Montag verstecken. Stattdessen ist für jedermann klar zu erkennen, wer für unschuldig und wer für schuldig stimmt. „Bei der jüngsten Vorstellung hatten wir ein ganz knappes Ergebnis. Da fing das Publikum noch während des Stücks mit der Diskussion an. Für Wolfram bietet das Stück die Gelegenheit, die notwendige Diskussion über Werte in der Gesellschaft wieder in Gang zu setzen.

Doch was bedeutet das Voting nun für die Theaterproduktion? „Das werden wir heute Abend sehen, inwieweit das Abstimmungsergebnis aus dem Fernsehen Einfluss auf unsere Zuschauer hat“, sagte Wolfram. Wer selbst Teil des Theater-Experiments im Schwurgerichtssaal Bautzen werden will, muss sich allerdings gedulden. Die fünf Vorstellungen bis Weihnachten sind ausverkauft.

