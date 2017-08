Der außergewöhnliche Sommer In letzter Zeit hat es zwar öfter geregnet. Doch lange Zeit war es zu trocken. Kommt das Wasser in Massen, lauert eine unterschätzte Gefahr.

Regen am Dresdner Elbufer. In den vergangenen Tagen zogen zwar viele Wolken über Dresden, vor in den vergangenen Monaten jedoch nicht. © Sven Ellger

Eines weiß Torsten Seiler aus Erfahrung: „Extremer Regen kommt immer im Sommer. Darauf kann man sich verlassen.“ Der Teamleiter der Stadtentwässerung hat das Dresdner Wetter schon von Berufs wegen im Blick, da er für die Planungsstrategie beim Ausbau des Kanalnetzes zuständig ist. Das Unternehmen hat ein Regen-Messsystem installiert, dessen Werte an 19 Stationen im Stadtgebiet im Fünf-Minuten-Rhythmus erfasst werden. Gerade in diesem Sommer hat es häufig geregnet, meint man. Doch das ist ein Trugschluss.

„Dieses Jahr fällt im Gegensatz zu den vergangenen relativ wenig Regen“, sagt Seiler mit Blick auf die Statistik – ein außergewöhnlicher Sommer. Gravierende Schäden durch Überflutungen habe es deshalb nicht gegeben. Selbst als am 26. und 27. Juli in anderen Teilen Deutschlands wegen starker Gewitter der Notstand ausgerufen werden musste, machten die ganz großen Wolken einen Bogen um Dresden.









Nur in der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatte es hier etwas stärker geregnet. 27 Liter pro Quadratmeter fielen in kurzer Zeit, was für ein sommerliches Gewitter aber nicht besonders viel sei, sagt Seiler. 40 Liter sind sonst keine Seltenheit. In der Nacht zum Sonnabend wurden 13 Liter gemessen.



Dieser Sommer ist auch für die Dresdner Feuerwehrleute außergewöhnlich. Darüber dürften sie sich allerdings nicht ärgern. Mussten sie zwischen Mai und Juli 2016 in 27Fällen wegen Wasserschäden durch Unwetter ausrücken, so waren es im Vergleichszeitraum dieses Jahres nur drei derartige Einsätze. Das teilt Sprecher Ralf Schröder mit. Die Ursache seien eindeutig die fehlenden Starkregen.



Teamleiter Seiler verweist jedoch auf eine Gefahr, die auch bei normalem Regen im Untergrund lauert. Die würde von vielen Grundstücksbesitzern unterschätzt, obwohl sie selbst dafür verantwortlich sind. Vor allem in älteren Häusern, wo einst Waschküchen waren, führen Abflüsse ohne zusätzlichen Schutz aus Kellern direkt in den Kanal.



Regnet es stark und staut sich dort das Ab- und Regenwasser, steigt es oft im Kanalschacht bis kurz unter die Straße. Möglich ist das auch bei Verstopfungen im Kanal oder Ausfällen von Pumpwerken. Durch den ungeschützten Hausabfluss kann das Wasser den Keller überfluten – im Extremfall bis an die Decke. In den vergangenen 20Jahren haben sich fast 2500 Betroffene bei der Stadtentwässerung gemeldet. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich deutlich höher, schätzt Seiler.



Die Schäden seien enorm. Schließlich sind im Gegensatz zu DDR-Zeiten nicht mehr Kohlen, Holz oder Gerümpel, sondern teure Heizungsanlagen, Saunen oder andere Haustechnik in Kellern untergebracht. Dabei gibt es einfache Lösungen: „Nicht benötigte Abflüsse könnten fachgereicht verschlossen werden. Schon ist das Problem gelöst“, sagt Seiler. Ansonsten könnte eine Rückstauklappe ins Abflussrohr eingebaut werden. Drückt das Wasser aus dem Kanal zurück, kann nichts mehr in den Keller hinein – allerdings auch nichts abfließen. Deshalb dürfen Regenrohre auch nicht hinter der Rückstauklappe angeschlossen werden.



Eine einfache Klappe ist schon für 200Euro zu haben, eine elektrisch geregelte für Keller mit Toilette kann hingegen bis zu 1500 Euro kosten. In einem Fall hilft aber auch das nichts. Wenn Hausbesitzer das Regenrohr an diesen Abfluss angeschlossen haben. Dann flutet zwar nicht das Wasser von unten, aber von oben in den Keller.



Dieses Jahr wurden 42 Fälle von überfluteten Kellern durch Rückstau aus Kanälen gemeldet, allein im Juli waren es 28. Mit Rückschlagklappe wäre das wahrscheinlich nicht passiert.

