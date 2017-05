Der Außergewöhnliche Philipp Lahm spielt ein letztes Mal als Profi für den FC Bayern – das Porträt eines der besten Fußballer seiner Zeit.

Große Gefühle gehören zu einem großen Abschied. Vermutlich wird das bei Philipp Lahm an diesem Samstag nicht anders sein. Sicher ist das aber nicht, denn eigentlich hat der scheidende Kapitän des FC Bayern Emotionen bisher in der Öffentlichkeit stets gut verbergen können. Wenn bei den Kollegen nach großen Niederlagen oder Siegen Tränen flossen, schaffte es Lahm, die Kontenance zu bewahren. Danach „wird aus der Not oder der Chance, sofort wieder ein neues Ziel zu fokussieren, die Gefühlssparsamkeit sicherlich zwangsläufig zu einer Tugend“, gab er neulich in einem Zeit-Interview zu.

Jetzt, auf der Schlussgeraden seiner Karriere, hat sich das aber etwas geändert. Es gibt keine neuen Ziele mehr für Lahm, nicht mehr als Fußball-Profi. Die vergangenen Wochen waren für den Bayern-Kapitän mit einer Achterbahnfahrt zu vergleichen. Dramatisches Champions-League-Aus gegen Real Madrid, dann die Niederlage im DFB-Pokal gegen Dortmund und nur drei Tage später der vorzeitige Gewinn des Meistertitels, sein achter – diese sportlichen Wellentäler kennt Lahm allerdings ganz gut nach 15 Profi-Jahren. Aber da war auch noch diese andere Seite, die des Abschiednehmens. Es wurde dem 33-Jährigen bewusst, dass es bald vorbei ist. „Wenn die Mitspieler kommen und zur Karriere gratulieren und so. Da musste ich schon die eine oder andere Träne verdrücken, muss ich ganz ehrlich sagen.“

Noch einmal mit der Schale

Als Lahm vor gut drei Monaten seinen Entschluss verkündete, am Saisonende die Karriere zu beenden, war dieser Zeitpunkt noch weit entfernt, die Endgültigkeit nicht im Bewusstsein angekommen. Lahm hatte ja noch Ziele, das Champions-League-Finale in Cardiff Anfang Juni, das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin eine Woche zuvor und natürlich die Meisterschaft. Als zwei Chancen verspielt waren und der Titel gesichert war, begann es in dem von der Ratio gesteuerten so makellosen Lahm zu arbeiten. „Ab jetzt will ich einfach nur genießen.“

An diesem Samstag steht er zum letzten Mal auf dem Platz, als Fußball-Profi zumindest. Zuvor wird er von den Klubbossen offiziell verabschiedet. Nach dem Schlusspfiff darf er zum letzten Mal die Meisterschale stemmen, die Trophäe noch mal zum traditionellen Empfang auf den Rathaus-Balkon bringen. „Es wird hoffentlich schön, aber auch schwierig“, sagte er bei der Vorstellung seines neuen Gesundheitsprojektes an bayerischen Schulen am Dienstag. „Ich weiß nicht, was passiert und bin neugierig.“ Dass zum ersten Mal öffentlich ein paar Tränen kullern werden, schließt er jedenfalls nicht aus.

Nicht jeder Fußball-Profi erwischt den perfekten Zeitpunkt für seinen Abschied. Manche sind zu spät dran, nur ganz wenige zu früh. Über Lahm sagen die meisten, fast alle, er gehört zur zweiten Kategorie. Trainer Carlo Ancelotti hat bis zum Schluss versucht, seinen Kapitän umzustimmen. Zum einen, weil kein Leistungsabfall zu erkennen ist, zum anderen, weil Lahm einfach schwierig zu ersetzen ist. Denn Lahm spielt noch immer außergewöhnlich, meistens jedenfalls. Und wenn er einen schlechten Tag erwischt, ist seine Leistung immer noch gut. Es waren die kleinen Signale, die er hörte. Die Regenerationsphasen sind länger geworden, das Aufstehen am Morgen nach einem Spiel fällt schwerer, die Antritte im Spiel sind kraftraubender.

Lahm hat schon immer ein gutes Gespür für die richtige Entscheidung, und aus seiner Sicht ist es der richtige Moment, um aufzuhören – genauso wie 2014 nach dem Triumph bei der WM in Brasilien, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Diese Fähigkeit hat seine Karriere geprägt. Auf dem Rasen, weil Lahm meistens schon vorher wusste, was gleich passieren würde. Er hat mit seiner Spielintelligenz die Laufwege und Aktionen der Gegner vorausgesehen, aber auch außerhalb des Platzes Tendenzen früh erkannt. Als Trainer Louis van Gaal in seinem ersten Jahr bei Bayern nach den ersten Monaten bereits hinterfragt wurde, hat er am Klub vorbei ein aufsehenerregendes Interview gegeben und darin die Vereinspolitik kritisiert. Die beträchtliche Geldstrafe nahm er in Kauf für den Erfolg – den der Mannschaft und den eigenen. Kurze Zeit später wurde er zum Kapitän berufen. In der Nationalmannschaft hat sich Lahm den Ärger von Michael Ballack zugezogen, als er das Kapitänsamt, das er bei der WM 2010 zur Vertretung übernommen hatte, nicht mehr hergeben wollte, aber die Teamkollegen hatte er mehrheitlich auf seiner Seite. Und auch als es um die Einbindung beim FC Bayern nach der Karriere ging, hat er erkannt, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil Uli Hoeneß nach seiner Rückkehr „so sehr voller Tatendrang“ sei, wie Lahm sagte, dass da für ihn kein Platz ist.

Die Karriereplanung verlief aber nicht von klein auf so strategisch. Am Anfang war vieles Zufall. Als Lahm gut vier Jahre alt war, nahm ihn ein Kindergartenfreund mit zum Münchner Stadtteilklub FT Gern. Die Lahms wohnten nur einen Katzensprung von dem Gelände entfernt, und fortan war der kleine Philipp so oft es ging dort und begann zwei Jahre später bei den F-Junioren. Im Nachwuchs hat er im offensiven Mittelfeld gespielt und erstaunlich früh mit großer Spielübersicht geglänzt. Es hatte deshalb Anfragen der beiden großen Münchner Klubs, TSV 1860 und FC Bayern, gegeben, aber für Philipp gab es lange keinen Grund, den Verein zu wechseln.

Er hatte nicht wie andere Jungen in seinem Alter davon geträumt, einmal Fußballprofi zu werden. Er hatte auch keinen Lieblingsverein oder gar ein Fußball-Idol. „Als Kind habe ich mehr Basketball geschaut und eher Michael Jordan verehrt.“ Aber als ein Nachwuchstrainer der Bayern hartnäckig blieb, kam Lahm irgendwann doch ins Grübeln. Seine Eltern haben dem Sohn weder zu- noch abgeraten. Er musste, er sollte seine Entscheidung selbst treffen – und es war im Nachhinein die richtige.

Beim FC Bayern hat Lahm bald gelernt, sich durchzusetzen. Er gehörte einer überaus erfolgreichen Generation beim Rekordmeister an, die die nationale Konkurrenz beherrschte, zweimal nacheinander deutscher A-Junioren-Meister wurde. Trotzdem hatte der damalige Chefcoach Ottmar Hitzfeld zunächst kein großes Interesse an dem flinken Außenverteidiger, deshalb schickte ihn Hermann Gerland, sein Trainer in der Regionalliga, 2003 zum VfB Stuttgart. Und auch bei den Schwaben spielte der Zufall mit. Weil seine Lieblingsposition auf der rechten Abwehrseite belegt, VfB-Trainer Felix Magath aber von Lahm überzeugt war, setzte er ihn eben links ein.

Alles außer Torwart

Als er nach zweijähriger Lehrzeit in Stuttgart zum FC Bayern zurückkehrte, war sein Aufstieg unaufhaltsam, und im Herbst seiner Karriere, unter Pep Guardiola, erarbeitete er sich ein neues Terrain. Der Katalane schickte ihn ins defensive Mittelfeld, in die Schaltzentrale. Lahm, sagte Guardiola, könne alles spielen, außer Torwart. Diese späte Beförderung gefiel ihm, er verstand es, dies auch Bundestrainer Joachim Löw zu vermitteln. Aber Lahm steckte zurück, wenn es um den Erfolg ging. So rückte er bei der WM 2014 nach dem Achtelfinale gegen Algerien wieder in die Viererkette, weil die Meinung herrschte, dass er auf dieser Position wichtiger sei. Er ist so etwas wie der Gründervater einer neuen Generation von Führungsspielern, die ihre Autorität nicht polternd ausleben, sondern um Kooperation bemüht sind. Lahm blieb bei seinen öffentlichen Aussagen oft bewusst nichtssagend und unverbindlich, aber wenn es darauf ankam, verstand er es, pointiert zu formulieren.

Lahm hat seinen Abschied so strategisch geplant wie zuvor seine Karriere. Er will endlich mehr Zeit mit der Familie verbringen, seine Frau Claudia ist schwanger. „Es wird ein Mädel“, verrät Lahm, der zum zweiten Mal Vater wird. Sohn Julian wurde im August 2012 geboren. Aber das private Glück allein und die Betreuung seiner Stiftung und Projekte würde ihn nicht ausfüllen. In den vergangenen Jahren baute sich Lahm ein Firmenportfolio auf, ist unter anderem beteiligt an einem Sportprodukte-Hersteller, einem Lebensmittelunternehmen und einer Gesundheitsberatung.

Er wolle sich „unternehmerisches Wissen aneignen“, sagt Lahm, suchte deshalb auch schon in der Vergangenheit den Austausch mit den Verantwortlichen in den Unternehmen. Diese Gespräche wird er nun intensivieren, um sich so vorzubereiten auf den nächsten Karriereschritt – den vielleicht doch irgendwann zurück zum FC Bayern. Nach der Hoeneß-Ära.

