Der Außenseiter überrascht Huddersfield Town gewinnt in der englischen Premier League das erste Spiel mit 3:0. Der deutsche Trainer mahnt.

Sieht nicht zufrieden aus, ist es aber: Trainer David Wagner. © dpa

David Wagner lächelte glücklich, der Premier-League-Auftakt des großen Außenseiters hatte dem deutschen Teammanager spürbar gefallen. „Nein, ich kann nicht meckern“, sagte Wagner zufrieden, nachdem er mit dem Aufsteiger Huddersfield Town ein überraschend deutliches 3:0 bei Crystal Palace gefeiert hatte: „Das war schon über weite Strecken ganz okay. Wir haben viele gute Sachen gemacht.“

Ganz okay? Der Lohn für die „Terriers“, die bei den Buchmachern der haushohe Favorit für den direkten Wiederabstieg sind, ist der zweite Tabellenplatz nach dem ersten Premier-League-Spieltag hinter José Mourinhos Manchester United, aber noch vor den all den anderen Schwergewichten der reichsten Liga der Welt: Vor Pep Guardiolas Manchester City, vor Arsène Wengers FC Arsenal – und auch vor dem FC Liverpool, bei dem Wagners guter Freund Jürgen Klopp auf der Trainerbank sitzt.

Huddersfield glänzte bei seinem Premier-League-Debüt, bei dem Ex-Dynamo Michael Hefele 90 Minuten auf der Bank saß, mit einem Mix aus starker Defensive und treffsicherer Offensive. Unweigerlich werden Erinnerungen an 1926 wach, als Huddersfield zum dritten und letzten Mal den englischen Meistertitel holte. Und manch einer sieht Parallelen zu Leicester, das 2015/16 Meister geworden war.

Doch Wagner blieb bei aller Euphorie am Boden. Für den 45-Jährigen, der Huddersfield im Tabellenkeller der zweiten Liga übernommen hatte, sei das alles nicht mehr und nicht weniger als „eine schöne Momentaufnahme. Die Tabelle sagt gar nichts. Das waren drei Punkte für den Klassenerhalt.“ Wagner weiß, dass noch ganz andere Kaliber warten. „Wir? Mithalten?“, fragte der Teammanager: „Nein, auf lange Sicht ganz sicher nicht!“

Dass sein Team nach dem überraschend deutlichen Erfolg abheben könnte, glaubt Wagner auch nicht. „Wir haben Erwartungen an uns, dass wir das Maximale aus der Saison rausholen“, sagte der Coach: „Wir haben mit Abstand den geringsten Etat in der Liga. Was soll da für eine Erwartungshaltung existieren? Wenn wir den Klassenerhalt schaffen sollten, dann ist das für mich wie ein Aufstieg. Das wäre für mich eine Leistung, wie wir sie im vergangenen Jahr geschafft haben.“ (sid)

