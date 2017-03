Der ausgerissene Frühling Vor einem Geschäft in Kamenz sind Blumen gestohlen oder zerstört worden.

Auch Mitarbeiterin Heidrun Jacob ist sauer. Dass einige Mitmenschen keine Achtung vor der Arbeit anderer haben, stimmt sie und ihre Chefin Sieglinde Herrnsdorf traurig. © Rene Plaul

Sieglinde Herrnsdorf ist fassungslos. Bereits zum vierten Mal haben dreiste Diebe ihre hübschen Blumen-Arrangements vor der Ladentür gestohlen oder zerstört. Die Kamenzerin führt seit Jahren ein Spielwaren-Geschäft an der Bautzner Straße. Das Überleben hier ist ohnehin nicht einfach, doch Sieglinde Herrnsdorf agiert gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Heidrun Jacob mit Leidenschaft und Liebe zum Detail. Dazu gehört auch, den Frühling in Form von schönen Gestecken vor der Tür zu begrüßen. Am 7. März bepflanzten die Frauen den neuen Kübel liebevoll. Am Morgen des 8. März fehlten bereits die größeren Osterglocken. „Schöne Grüße an den Dieb“, so Sieglinde Herrnsdorf. „Es ist eine große Enttäuschung für uns, dass man unser Engagement so mit Füßen tritt! Wir machen trotzdem weiter!“ (if)

