„Der Ausgang der Wahlen ist offen“ Die Stadt profitiert vom Bund. Nicht nur deshalb sollten die Dresdner wählen, sagt auch ein Experte.

Politikprofessor Mark Arenhövel warnt: „Wer nicht wählt, wählt die AfD.“ Sonntag seine Stimme abzugeben, sei aus vielen Gründen wichtig © Sven Ellger

Bundespolitik ist ganz weit weg, heißt es häufig. Doch Dresden erhält etliche Millionen Euro vom Bund. „Ohne diese Mittel könnte die Stadt nur einen Bruchteil der erforderlichen Aufgaben bewältigen“, so Rathaussprecher Karl Schuricht. Für Pflichtaufgaben wie im sozialen Bereich muss der Bund Mittel zur Verfügung stellen. Aber viele Projekte werden zusätzlich gefördert. Darum wird aber in der ganzen Republik gerungen. Dass das Geld am Ende hierher fließt, liegt auch daran, dass Dresdner Bundestagsabgeordnete für die Stadt und ihre Projekte in Berlin werben. Darüber und über noch viel mehr entscheiden die Dresdner am Sonntag mit.

Geld vom Bund fließt in fast alle Bereiche der Stadt.

Mehr als neun Millionen Euro für Kita-Bauten und 3,7 Millionen Euro für inhaltliche Projekte wie „Sprach-Kitas“ hat der Bund in dieser Wahlperiode zur Verfügung gestellt. Aus dem Fonds für den Wiederaufbau nach dem Hochwasser 2013 hat die Stadt 34,5 Millionen Euro bekommen. 25,6 Millionen Euro gab es für die Städtebauförderung. Für Wohnungsbauförderung sind es 21,5 Millionen Euro. Kulturprojekte wurden mit 1,7 Millionen Euro gefördert. Die Liste lasse sich beliebig erweitern, sagt die Stadtverwaltung.

Ohne die Förderung wäre vieles nicht oder erst viel später möglich gewesen.

Es würden Kita-Plätze fehlen, das Netzwerk frühe Hilfen und Familienhebammen gäbe es nicht, die Sanierung der Augustusbrücke wäre nicht bezahlbar, um nur ein paar Auswirkungen aufzuzählen, wenn der Bund Dresden nicht unterstützen würde. Auch in Sachen E-Mobilität wäre Dresden hinten dran. Das „Schaufenster Elektromobilität“ zahlt der Bund. Projekte, die Behinderten das Leben erleichtern, gäbe es nicht. Der Bund hat beispielsweise die Rollstuhlrampe bei der Ostrale oder einen Schwimmbadsessellift gefördert. „Viele Projekte hätten nicht durchgeführt werden können, da Finanzmittel in dieser Höhe aus dem kommunalen Haushalt nicht bereitgestellt werden können“, so der Verwaltungssprecher.

Mit Wahlen beeinflussen die Bürger die große Politik – auch für Dresden.

„Wahlen sind die zentrale Institution der repräsentativen Demokratie“, sagt Dresdens Politikprofessor Mark Arenhövel. „Bürger entscheiden über die Verteilung von politischer Macht.“ Gerade in schwierigen Zeiten sei dies wichtig. Den direkten Einfluss auf die Politik im Bund erhalte Dresden durch die zwei Direktmandate, die mit der Erststimme gewählt werden. „Da bei den letzten Bundestagswahlen jeweils alle Direktmandate aus Sachsen und damit auch Dresden an die CDU gingen, sollten gerade all die, die andere Parteien bevorzugen, an der Wahl teilnehmen, damit ihr Wahlkreis von ihrem Kandidaten vertreten wird“, so Arenhövel. Aktuell haben Arnold Vaatz und Andreas Lämmel (beide CDU) die Mandate.

Indirekt kommen durch die Zweitstimme, bei reger Beteiligung, gute Landesergebnisse dazu. Dadurch können auch – anhand der Landeslisten – Dresdner Politiker anderer Parteien in den Bundestag einziehen. Aktuell vertreten so beispielsweise Stephan Kühn (Grüne) und Katja Kipping (Linke) Dresden in Berlin.

Zu geringe Unterschiede zwischen den Parteien, ist eine Ausrede.

„Dahinter steckt meistens nur Faulheit“, ist die Antwort von Arenhövel. Es sei eine Ausrede, dass es eigentlich keine Unterschiede zwischen den Parteien gebe. „Schaut man auf die Details etwa der Gesundheits-, Wirtschafts-, Steuer- und Bildungspolitik, ergeben sich tatsächlich Unterschiede.“

Angela Merkel wird so oder so wieder Kanzlerin

Dass Angela Merkel (CDU) Deutschland weiter regieren wird, hält auch Arenhövel für wahrscheinlich. „Aber die Frage des Koalitionspartners hält durchaus Spannung bereit.“ Keine Partei werde allein regieren können. So viel sei sicher.

Wer nicht wählt, wählt damit indirekt doch

„Es gibt also viele gute Gründe zu wählen“, so Arenhövel. Einer fehle aber noch. „Wer nicht wählt, wählt die AfD“, so der Politikwissenschaftler der TU Dresden. „Radikale Parteien und kleine Protestparteien können in der Regel ihr Wählerpotenzial mobilisieren.“ Je geringer die Wahlbeteiligung ist, desto höher schlage dieser Anteil zu Buche. „Das Fernbleiben von all denen, die davon ausgehen, dass ihre Stimme ja doch nichts bewegt, würde am Wahlabend fatale Folgen haben.“ Zumal rund ein Drittel der Wahlberechtigten noch nicht sicher wissen, ob oder wen sie wählen. „Das zeigt: Der Ausgang der Wahlen ist weit offen!“

zur Startseite