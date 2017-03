Der Aufzug fährt wieder Neuer Anlauf – ab Donnerstag ist der Lift nach umfangreichen Reparaturen wieder in Betrieb – allerdings gibt es eine Neuerung.

Bleibt zu wünschen, dass das „No“ an der Talstation des Panoramaaufzugs in Zukunft nicht mehr für diesen selbst gilt. © Claudia Hübschmann

Monteure in den roten Arbeitsanzügen der Dresdner Wartungsfirma FB-Aufzüge machen sich in der Anlage zu schaffen. Und wirklich: Der Schrägaufzug zum Burgberg fährt brav hinauf und hinunter. Dass dem so ist, bestätigte auch Stadtsprecherin Katharina Reso: „Ab Donnerstag, dem 9. März, 9 Uhr, wird der Panoramaaufzug in Meißen wieder die Gäste aus dem Meisatal auf den Burgberg befördern.“ Und: „So ist pünktlich zum Grafikmarkt und zur Meißner Ballnacht der barrierearme Zugang zu einer der schönsten Meißner Sehenswürdigkeiten wieder hergestellt.“ Ohne Zweifel eine gute Nachricht, hatte der Aufzug doch seit Anfang Februar still gestanden, nachdem dies Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) nach zahlreichen Pannen angeordnet hatte.

„Um den Jahreswechsel muss es Kriechströme in der Anlage gegeben haben, sodass elektronische Bauteile, wie Türsteuerungen, beschädigt worden sind“, erklärte der OB gegenüber der SZ. Außerdem seien die defekte Klimaanlage und elektrische Systeme repariert worden, so das Stadtoberhaupt. Was die Kosten für die Reparaturen betrifft, so würden sie im Rahmen des mit FB-Aufzüge geschlossenen Wartungsvertrages liegen. Dieser hat für dieses Jahr ein Volumen von 35 000 Euro. Wie viel davon bereits bis jetzt verbraucht worden ist – schon im Januar hatte es Ausfälle des Lifts gegeben –, ist nicht klar.

Stadtsprecherin Reso machte in ihrer Mitteilung auf eine Neuerung aufmerksam. Statt wie bislang 24 Stunden wird der Schrägaufzug zum Burgberg jetzt täglich nur noch von 9 bis 18 Uhr fahren. „Damit ist sichergestellt, dass die Aufzugsnutzer während der Betriebszeiten durchgängig Personal vor Ort vorfinden“, lautet die Begründung.

Damit hebele Oberbürgermeister Raschke zum wiederholten Male einen Stadtratsbeschluss aus, bemängeln Kritiker. Denn der Rat soll über veränderte Betriebszeiten erst noch befinden. „Wenn wir nicht wollten, dass der Lift gänzlich steht, war ein Handeln aus der Verwaltung heraus notwendig“, erklärt Raschke dazu. Bereits die Stilllegung im Februar ging nicht mit einem Stadtratsbeschluss konform. Danach sollte immer, wenn der Panoramaaufzug kaputt ist, ein Shuttle-Verkehr zum Burgberg hinauf eingerichtet werden. Mit dem Argument, dass 1 000 Euro pro Tag dafür zu teuer wären, hatte der OB diesen Stadtratsbeschluss aufgehoben. Fachleute sagen allerdings, dass für Shuttlebusse, ja selbst für Ruftaxis, nicht mehr als 350 bis 400 Euro pro Tag fällig wären.

Nun wird es vorerst die verkürzten Betriebszeiten des Lifts von 9 bis 18 Uhr geben. Nach SZ-Informationen soll das in dieser Zeit am Lift anwesende Personal so geschult werden, dass es selbstständig eventuell im Lift eingeschlossene Fahrgäste befreien kann. Dieser Plan lässt darauf schließen, dass auch künftig mit Pannen des Aufzuges gerechnet wird. Um diese zu minimieren, sieht ein weiterer Plan vor, den Aufzug generell nur bis zu Temperaturen von minus zwölf und plus 28 Grad zu betreiben. Ist es noch kälter bzw. noch wärmer, soll der Lift stillgelegt werden. Ob dann generell als Ersatz Shuttlebusse eingesetzt werden sollen, ist noch nicht klar.

Oberbürgermeister Raschke ist erst einmal froh, dass der Aufzug zum Burgberg jetzt wieder fährt: „Denn nun beginnt ja wieder die Touristensaison.“

zur Startseite