Fußball Der Aufgalopp des Kreismeisters Bei der SG 1899 Striegistal kam der SV Medizin Hochweitzschen zu einem 5:3-Sieg.

Beim Vertreter der Mittelsachsenklasse, SG 1899 Striegistal, vergleichbar mit der Kreisliga A, bestritt A-Kreisligameister SV Medizin Hochweitzschen nach einer kurzen Vorbereitung sein erstes Testspiel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gewannen die Westewitzer die Partie mit 5:3.

Die Mediziner traten mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft an. Dabei ergab sich als erstes Handicap ein Handbruch von Torhüter Florian Borchart beim Aufwärmen. „Dem wünschen wir an dieser Stelle alles Gute“, sagte Medizin-Trainer Klaus Krzemyk, der dann in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel sah, in dem seine Mannschaft durch Sebastian Kaulich in Führung ging, ehe die Striegistaler die Partie drehten. Mit dem Pausenpfiff besorgte dann Uwe Haußmann, der normalerweise auf der Sechserposition zu Hause ist, den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt legten die Westewitzer durch Treffer von Philipp Kaulich und Stephan Pranke auf 2:4 vor, ehe dem Gegner nochmals der Anschluss gelang. Der 3:5-Endstand durch Pranke in der 90. Minute war dann die endgültige Entscheidung.

„Wir haben viel ausprobiert, auch positionsmäßig. Die Verletzung trübt natürlich etwas das positive Gesamtbild“, so Krzemyk. In der weiteren Vorbereitung treffen die Westewitzer am kommenden Sonntag auf die SG Geringswalde/Schweikershain, ehe bereits die erste Pokalrunde ansteht, in der mit der SG Zschaitz/Ostrau II auswärts ein Ligakontrahent wartet. (DA/dwe)

