Der arme Graf Ein Mann mit noblem Namen soll eine Polizistin mit einer Reitgerte bedroht haben. In dem zähen Prozess gibt es jetzt ein Urteil.

Beim ersten Gerichtstermin hatte er geschwiegen, beim zweiten war er nicht da. Diesmal, als der Strafprozess gegen ihn ganz von vorn aufgerollt werden muss, ist Graf von S. wieder vor Ort. Und diesmal hat er gesprochen. Lautstark sogar. Das „letzte Wort“ vor der Urteilsverkündung nutzte der 68-Jährige, um seinem Ärger über das Gericht Luft zu machen. „Was soll ich von so einer Richterin halten?“, echauffierte er sich und warf der Vorsitzenden vor, Zeugen „zusammengefalten“ und Beweise unbeachtet gelassen – kurz: ihren Job schlecht gemacht – zu haben.

Zur Erinnerung: Dass der Mann mit dem nobel klingenden Namen vor Gericht steht, liegt an einem Reitausflug von 2015. Damals waren der Graf, seine Lebensgefährtin und eine Reitlehrerin zu Pferd und begleitet von zwei Hunden unterwegs. An einer Waldlichtung bei Glaubitz trafen sie auf eine Spaziergängerin. Auch die hatte einen Hund dabei. Die Situation eskalierte, weil man nicht aneinander vorbeikam. Der Graf wurde verbal ausfällig gegen die Passantin. Er soll laut Anklage gar mit seiner Reitgerte nach ihr geschlagen haben. Was der Graf und seine Begleiterinnen damals nicht wussten: Die Passantin war zwar privat unterwegs, ist aber Polizistin von Beruf und ihr tierischer Begleiter ihr Diensthund.

Das Gericht mühte sich lange, herauszufinden, was bei der wenige Minuten dauernden Begegnung passiert war: Wer stand wann wo? Hat der Graf mit der Gerte gegen die Polizistin ausgeholt oder damit nur seinen Hund zu sich holen wollen? Fotos der Lichtung wurden zigmal angeguckt, die Situation so mit den Zeugen rekonstruiert.

Für den Anwalt des Grafen steht am Ende fest: Sein Mandant hat sich der Polizistin gegenüber danebenbenommen, straffällig geworden sei er aber nicht. Freispruch fordert der Anwalt. – Die Richterin sieht es anders. Sie glaubt der Polizistin. Während sich in den Aussagen der Reitlehrerin Widersprüche fänden und die Lebensgefährtin wenig zum Kern der Sache sagen könne, sei die Polizistin von Beginn an konsequent und glaubhaft bei ihrer Version geblieben. Die Vorsitzende verurteilt den bisher unbescholtenen Angeklagten wegen versuchter Körperverletzung und Nötigung. Den empörten Grafen erinnert sie daran, dass er sich den Prozess gegen Zahlung einer Geldauflage hätte sparen können, er das aber ausgeschlagen habe.

Nebenbei wird im Prozess bekannt, dass der Graf auf kleinerem Fuß lebt, als es Name, Kleidung und Auftreten suggerieren mögen. Der unter einem bürgerlichen Namen geborene Mann, der als Beruf Reisejournalist angibt, erhält monatlich einige Hundert Euro von seiner Lebensgefährtin. Die zahlt auch die Miete seiner Dresdner Wohnung. Auch ansonsten kommt die 56-Jährige für ihn auf. Vielleicht zahlt sie jetzt auch seine 3 000-Euro-Geldstrafe. (SZ/ewe)

