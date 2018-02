Der Apostel aus dem verschwundenen Schloss

Apostel Matthäus stammt einst aus dem Schloss Guteborn. Foto: Schulz

Hoyerswerda. Dass die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Landkreis oder Verwaltungsgebilde nicht von ewiger Dauer ist, das weiß man in der Gegend um Hoyerswerda nur zu gut. Wenn man den Ort Guteborn westlich von Hohenbocka nimmt, dann befindet sich dieser heute ganz offiziell im Landkreis Oberspreewald-Lausitz und somit im Land Brandenburg. Zu DDR-Zeiten gehörte Guteborn zum Kreis Senftenberg und damit zum Bezirk Cottbus.

Seit der Bildung des Kreises Hoyerswerda im 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zählte Guteborn allerdings zu Schlesien und war Teil des Kreises Hoyerswerda. Nach dem siebenjährigen Intermezzo in Sachsen landeten beide 1952 im Bezirk Cottbus, und die Wege trennten sich. Dennoch ist im Stadtmuseum Hoyerswerda ein Stück Guteborn erhalten, zudem ein Stück des ehemaligen Schlosses. Mitte des 16. Jahrhunderts soll es im Wesentlichen entstanden sein.

Die wohl berühmteste Episode in der Schlossgeschichte ereignete sich hier freilich 1918. Denn während der Revolution war das Schloss Zufluchtsort für den sächsischen König Friedrich August III. Dieser dankte am 13. November 1918 auf Schloss Guteborn ab. Im Jahr 1945 musste die Familie Schönburg als Besitzer des Schlosses selbiges verlassen. Am 8. August 1948 wurde das viergeschossige Schloss schließlich wie so mancher andere herrschaftliche Sitz gesprengt. Es blieben die Stallungen erhalten, die von einer LPG genutzt wurden, der Rundbau der Kapelle sowie der Schlossteich. Viel ist also nicht übrig geblieben. Die Reste dieses Gebäudeensembles und des Wallgrabens stehen heute unter Denkmalschutz.

Wie das so in den wirren und wilden Kriegs- und Nachkriegszeiten eben war – kreative Eigentümerwechsel vieler Dinge sind Teil der Geschichte. Zutage kamen sie vor allem dann, wenn diese Objekte nicht irgendwo in Privatbesitz gelangten, sondern in den von Museen. Und so rückte auch die schöne Schnitzarbeit, die den Apostel Matthäus zeigt, vor einigen Jahren in den Fokus der „Rückführung von Kulturgütern“. Das farbenfrohe Werk war offenbar schon vor der Zerstörung des Schlosses entfernt und sichergestellt worden. Es landete später im Schloss Hoyerswerda.

Nach 1990 konnte das Exponat aber eindeutig Guteborn und den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Schloss und Stadtmuseum gelang es jedoch in den sich anschließenden Verhandlungen, den Apostel rechtmäßig zu erwerben, da er ein bedeutendes Zeugnis der religiösen Geschichte der Region darstellt, wie Museumspädagogin Diana Schönig erläutert. Wo genau sich die Schnitzerei aber einst im Schloss befand – nun, das ist im Museum nicht bekannt.

