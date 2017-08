Der Antreiber Der junge Dennis Schröder führt die Basketballer zur EM und trägt dabei eine schwere Last.

Er fällt auf. Dennis Schröder spielt eine besondere Rolle. © dpa

Auch auf dem Weg zum Flugzeug legte Dennis Schröder einen bühnenreifen Auftritt hin. Ausgestattet mit Goldrucksack, Sonnenbrille und Kopfhörer, verborgen unter einer dunklen Kapuze, tanzte er am Flughafen Berlin-Tegel zu seiner Musik regelrecht die Gangway hinauf. Der Braunschweiger hat nicht nur auf dem Spielfeld eine besondere Rolle unter den deutschen Basketballern. Das wurde vor dem Abflug nach Tel Aviv erneut deutlich.

Er ist für die Nationalauswahl bei der Europameisterschaft mit der Vorrunde in Israel der Schlüssel zum Glück und das Spiel auf ihn ausgerichtet. Diese Abhängigkeit ist gefährlich. „Wir haben keine Chance, wenn nur ein Spieler punktet“, sagt Bundestrainer Chris Fleming. „Wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen.“ Das ist leichter gesagt als getan. In der Vorbereitung auf die EM ab Donnerstag stach kein anderer Spieler als echter Scorer hervor. Das ist ein Problem.

Schröder fällt gern auf – bei der Wahl seiner Kleidung, seiner Autos, aber auch auf dem Feld. Nach vier Jahren in der NBA strotzt der Spielmacher vor Selbstbewusstein. Ein Scheitern in der Vorrunde kommt für ihn nicht infrage. Er erwartet den Einzug in die Finalrunde in der Türkei. „Für mich gibt es keine zweite Option. Wir müssen auf jeden Fall nach Istanbul.“ Die deutsche Mannschaft kam 2013 und 2015 nicht über die Gruppenphase hinaus. Die Qualifikation ohne ihn verlief mehr als holprig. Ihm ist das egal. Schröder denkt wie immer groß. Das Team müsse aber „gleich hart ran“, sagt Schröder. „Die ersten zwei, drei Spiele müssen wir natürlich gewinnen.“

Als Anführer hat Schröder die Rolle des zurückgetretenen Dirk Nowitzki übernommen. Er wollte und will sie, aber der junge Millionär ist eben ein vollkommen anderer Typ als der bodenständige Würzburger. Daher hält er nichts vom Vergleichen. „Dirk ist Dirk, und ich bin ich.“ Nicht alle mögen Schröders großspurige Art. So feiert er sich dafür, künftig bei den Atlanta Hawks groß abzukassieren: „Mein neuer 70-Millionen-Vertrag klickt am 15. November ein. Dann legt der Big Boy los.“ Ein gefundenes Fressen für alle, die sagen, dass ihm die Bodenhaftung verloren gegangen ist.

Schröder, unbestritten das größte deutsche Talent seit Nowitzki, polarisiert. Sportlich ist er über alle Zweifel erhaben. Sein Spielwitz, seine Schnelligkeit, Energie und Erfahrung sind fürs Team die Basis für ein erfolgreiches Turnier. Der Gedanke an eine Blessur des Dreh- und Angelpunktes dürfte Fleming den Schweiß auf die Stirn treiben. Der Big Boy ist unersetzlich. (sid)

