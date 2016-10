Der Angstmann auf Klippenstein In den historischen Mauern startet eine spannende, neue Veranstaltungsreihe. Und das gleich mit einem echten Star.

Der Dresdner Krimi-Autor Frank Goldammer. Am Freitag kommt er zur Premiere der Radeberger Krimi-Nacht auf Schloss Klippenstein mit seinem neuen Roman „Der Angstmann“. © Ronald Bonss

Was für ein Buchtitel, aber genau passend für eine echte Krimi-Nacht! „Der Angstmann“ heißt das Buch des Dresdner Krimiautors Frank Goldammer, das er am kommenden Freitag auf Schloss Klippenstein vorstellen wird. Und das ist dann gleich noch die Premiere einer neuen Veranstaltungsreihe in den historischen Mauern: Denn am Freitag wird zur 1. Radeberger Krimi-Nacht auf Schloss Klippenstein eingeladen. Übrigens gemeinsam von Stadtbibliothek und Schloss organisiert.

Zuhörer ab 16 können den neuen Dresden-Roman mit dem kauzigen Kriminalinspektor Max Heller erleben. Und das natürlich im passenden Ambiente. Denn der Festsaal im Schloss wird dann in Kerzenlicht getaucht sein. Wobei es sich die Zuhörer auf Stühlen, Teppichen, Kissen oder auch auf den persönlich mitgebrachten Lieblings-Lesekissen bequem machen können, wie es in der Einladung zu diesem spannenden Abend heißt. Dazu gibt’s auch das passende Getränk: Wein des Liegauer Winzers Andreas Kretschko nämlich.

Angstmann streicht nachts durch die Straßen

Das Buch spielt dabei im November 1944. Die Bevölkerung in Dresden leidet unter dem Krieg und den täglichen Entbehrungen. Flüchtlingsströme drängen in die Stadt. Bombenalarme gehören längst zum Dresdner Alltag. Da wird Kriminalinspektor Max Heller zu einer grausam zugerichteten Frauenleiche gerufen. Schnell geht das Gerücht um: Das war der Angstmann, der nachts durch die Gassen der Dresdner Altstadt schleicht.

Kriminalinspektor Heller gibt allerdings nichts auf solches Gerede. Inmitten der Wirren des letzten Kriegswinters macht er sich auf die Suche nach einem brutalen Frauenmörder. Was kein leichtes Unterfangen wird, denn nicht nur sein linientreuer Vorgesetzter Rudolf Klepp legt Heller dabei jede Menge Hindernisse in den Weg. Als im Februar 1945 die Stadt von Bomben in Trümmer gelegt wird, hält man auch den Mörder für tot. Doch der Angstmann kehrt zurück …

1. Radeberger Krimi-Nacht auf Schloss Klippenstein am 4. November um 19.30 Uhr. Eintritt: acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

