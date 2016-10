Der Angstgegner wartet Bischofswerda gastiert beim FC International. Punkte gab es gegen die Leipziger noch nie. Torjäger Zille trainiert wieder.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Mit drei Siegen hintereinander und ohne Gegentor ist der Bischofswerdaer FV auf Platz vier der Süd-Staffel geklettert. Die Schiebocker rangieren sechs Punkte hinter Spitzenreiter VfB Germania Halberstadt. Der Regionalliga-Absteiger eröffnet den zehnten Spieltag am Freitag mit der Partie bei Union Sandersdorf. Der BFV ist am Sonnabend beim FC International Leipzig (10.) zu Gast. Gespielt wird ab 14 Uhr im Sportpark Tresenwald in Machern.

„Jeder, der sich regelmäßig mit unserer Mannschaft befasst, weiß, was los ist“, sagt Erik Schmidt. „Aber ich hoffe, dass sich nun endlich etwas ändert.“ Der BFV-Coach meint die Bilanz gegen den FC International. Alle vier Oberligaduelle verloren die Bischofswerdaer und auch das Pokalspiel im Wettbewerb 2014/15 ging an die Messestädter. Hoffnung macht, dass die Leipziger in dieser Saison noch nicht richtig in Fahrt gekommen sind. „Überraschend“ ist diese Tatsache für Schmidt, „denn beim FC International wird ja praktisch wie bei Profis auch tagsüber trainiert“.

Wichtig sind die Platzverhältnisse

Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen reichen derzeit nur für Rang zehn. Erik Schmidt hofft vor allem auf eine vernünftige Spielfläche. Wie groß die Unterschiede sein können, bewiesen die letzten beiden BFV-Heimspiele. Gegen den Brandenburger SC Süd (1:0) wurde in der Kampfbahn gespielt, eine Woche später gegen den VfL Halle auf dem Kunstrasenplatz mit 4:0 gewonnen. „Seit ich beim Verein bin, haben wir alle Punktspiele auf dem Kunstrasenplatz gewonnen. Meine Mannschaft kann ihre Fähigkeiten dort besser zur Geltung bringen.“ Sonnabend erwartet Schmidt ein „etwas ruppiges Spiel“.

Trotzdem wollen seine Schützlinge zum sechsten Mal infolge in einem Pflichtspiel zu Null spielen. „Und dann hätten wir schon mal einen Zähler sicher, das wäre ja schon ein Fortschritt“, lässt Erik Schmidt seinen Humor aufblitzen. Ob Torjäger Frank Zille dabei ist, entscheidet sich kurzfristig. Für Tom Hagemann, der nach seinem Schlüsselbeinbruch wieder das Training aufgenommen hat, kommt ein Einsatz noch zu früh. Das gilt auch für Juraj Kubista, der noch Trainingsrückstand aufweist. Dagegen wird Stürmer Bartosz Szymanski wieder im Aufgebot stehen. (js)

