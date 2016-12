Der Angeklagte schweigt Ein 31-Jähriger soll in Gorbitz immer wieder gezündelt haben, erst in Kellern, dann traf es Autos.

Die Feuerwehr löschte am 5. Oktober 2015 gleich mehrere Autobrände – gegen 1.30 Uhr soll der Angeklagte dort in kurzer Zeit an vier Tatorten Autos in Brand gesteckt haben. © Roland Halkasch

Ein schmaler Kerl, hager, das schwarze Haar schon leicht grau – Stefan V. ist 31 Jahre alt. Er versteckt sein Gesicht hinter einem Aktenordner, als die Wachtmeister ihn am Donnerstagmittag in den Saal des Landgerichts Dresden führen. Seit Anfang Oktober vergangenen Jahres sitzt der gebürtige Dresdner wieder im Gefängnis. Er wurde am Morgen des 5. Oktobers in Gorbitz festgenommen, einem Montag. Angeblich befand sich der Mann mit dem akkurat gestutzten Kinnbart gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg. Er hatte in einem Festzelt gearbeitet, wo sich Sachsen bayerischen Gelüsten hingegeben haben, in Dirndl, Lederhose und kariertem Hemd.

Doch nach Ansicht der Staatsanwaltschaft verfolgte Stefan V. auf seinem Weg in die Harry-Dember-Straße 5, seiner damaligen Wohnung, eine besondere Mission. Dem Angeklagten werden Dutzende Brandstiftungen vorgeworfen. Auch am frühen Morgen jenes Montags. Dieser Tag stellt gewissermaßen den Höhepunkt der Brandserie dar. 14 Autos gingen an mehreren Tatorten zwischen der Ecke Wilsdruffer Ring/Ebereschenstraße, dem Netto-Parkplatz am Altgorbitzer Ring, der Espenstraße und dem Omsewitzer Ring in Flammen auf. Viele wurden total zerstört.

Einschlägige Altlasten belasten

Schon in den Wochen zuvor hatte es in dem Stadtteil mehrfach gebrannt. Als die Polizei den Mann in der Nähe des letzten Tatorts gestellt hatte, war sie wohl wenig überrascht. Stefan V. ist mehrfach vorbestraft, einschlägig. In Dresden und auch anderswo. Derzeit verbüßt er eine einjährige Reststrafe. Das brachte die Strafkammer der Vorsitzenden Richterin Michaela Kessler in die Verlegenheit, dieses Verfahren schnell terminieren zu müssen. Immerhin liegen die letzten Tatvorwürfe bereits 13 Monate zurück.

Doch V. soll bereits im August 2014 in einem Nachbarhaus gezündelt haben. Danach zündete er nachts im Keller der Harry-Dember-Straße 3 eine Decke an, die über Fahrrädern ausgebreitet war. Zwar sei der Brand von selbst erloschen, doch Räder und Decke wurden zerstört. 15 000 Euro Schaden und eine erhebliche Rußbelästigung waren die Folge. Der Verdacht ist nun, V. könnte von innen, über den Keller seines Wohnhauses in das Nachbarhaus gestiegen sein, um dort zu zündeln. Sein Verteidiger Ulf Israel sagt, eine DNA-Spur seines Mandanten dort sei die einzige objektive Spur in dem gesamten Verfahren, die man gefunden habe. Ausgerechnet in V.s Keller. Das sei kein starkes Indiz.

Im November 2014 soll V. laut Anklage einen Zählerschrank im Keller seines Wohnhauses angesteckt haben. Im Februar 2015 soll V. in der Ebereschenstraße wieder gezündelt haben – eine Plane, die über einen VW Golf gespannt war, einen Kinderwagen, der auf einem Balkon stand, und noch eine Plane, nun die eines Autoanhängers. Schaden: 1 200 Euro insgesamt.

Auch Ende September soll V. gezielt Autos angezündet haben: Einen Golf und einen Toyota Avensis, die nachts am Kresseweg 7 standen. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Opel und ein VW Transporter, wurden durch die Hitzeabstrahlung erheblich beschädigt. Und schließlich der beschriebene Montag, kurz nach Mitternacht – vier Tatorte, offenbar wahllos ausgesuchte Autos, hoher Schaden.

Möglicherweise hatte die Staatsanwaltschaft den Angeklagten noch für einige weitere Brandstiftungen im Visier, die sich nun jedoch nicht in der Anklage finden. Bei V.s Verhaftung hatte die Behörde etwa auch vom Verdacht dreier bereits am 24. September angezündeter Autos berichtet – ebenfalls am Kresseweg.

V. selbst machte keine Angaben im Gericht – weder zu den Vorwürfen noch zu seinen persönlichen Verhältnissen. Am Amtsgericht Dresden wurde er bereits 2006 und 2008 wegen Brandstiftungen verurteilt – die Tatorte waren in Gorbitz.

Das Gericht hat vorerst vier Sitzungstage bis zum 22. Dezember eingeplant. Ein psychiatrischer Gutachter nimmt an dem Verfahren teil. Er soll die Frage beantworten, ob V. schuldfähig ist. Bei einer früheren Begutachtung hatte ein Gutachter keine Beeinträchtigungen diagnostiziert.

