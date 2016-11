Der anderen eine Grube gräbt Für Riesas größtes Bauprojekt ist am Krankenhaus ein gigantisches Loch nötig. Hilfe dafür kommt aus dem All.

30 Tonnen Stahl: Michael Pönisch und seine Kollegen haben mit schwerer Technik eine riesige Baugrube am Krankenhaus ausgehoben. 30 000 Kubikmeter Erde wurden dort innerhalb von fünf Wochen bewegt.

Riesa. Michael Pönisch hat den Traumberuf eines jeden Jungen: Er ist Baggerfahrer. Sein gelber 30-Tonner fasziniert nicht nur Kinder, die von den Armen ihrer Mütter durch den Bauzaun starren. Beim ersten Spatenstich für den Krankenhaus-Neubau setzte sich sogar Landrat Arndt Steinbach (CDU) selbst ans Steuer. Und es wäre wohl anschließend noch mehr Lokalprominenz eingestiegen, wenn die Bauleitung nicht Einhalt geboten hätte.

So bleibt das Baggern an den Elblandkliniken den Profis überlassen. Und das ist auch besser so: Dort ist in den vergangenen fünf Wochen eine Baugrube entstanden, die es in sich hat. 30 000 Kubikmeter Erde wurden bewegt, um Platz für einen Anbau zu schaffen, der mit der Notaufnahme auch ein Herzstück des Riesaer Krankenhauses enthalten wird. Nun sind vier verschiedene Plateaus entstanden, die mit schrägen Rampen abgesetzt sind. Die sehen aus, wie per Lineal gezogen. Wie machen die Männer in den Baggern das nur?

Da gibt es Tricks, sagt Michael Pönisch, der eines der gelben Kettenfahrzeuge des Riesaer Unternehmens TS Bau steuert. Die Bautechnik heute hat wesentlich mehr auf dem Kasten als die Bagger von früher. Davon ist außen wenig zu entdecken – außer eine Antenne auf der Motorhaube und ein kleiner gelber Kasten über den Steuerknüppeln im Fahrerhaus. Der sieht aus der Nähe aus, als würde der gelernte Baumaschinenführer ein älteres Computerspiel spielen: Vor schwarzem Hintergrund ziehen sich bunte, scheinbar wirre Linien über einen Monitor in DIN-A5-Größe. Per Tastendruck kann Michael Pönisch die Ansicht vergrößern und verkleinern – und plötzlich kommt ein Plan des gesamten Baufelds am Krankenhaus zum Vorschein. „Per Satellitenunterstützung erkenne ich die Baggerposition auf dem Baufeld, die Höhen und die notwendigen Winkel für die Schaufel“, sagt der 40-Jährige. So weiß der Riesaer stets ganz exakt, wie er sein gelbes Monster steuern muss. Die Anzeige gibt die Position bis auf drei Stellen nach dem Komma vor – das entspricht einer Genauigkeit von einem Millimeter. Diese Exaktheit bleibt beim Aushub einer Baugrube aber eher theoretisch. „Wir sind doch keine Uhrmacher.“ Es reiche aus, auf den Zentimeter genau zu arbeiten.

Das läuft per Joystick ganz entspannt. Die alten Zeiten, in denen man viel Muskelkraft brauchte, um einen Bagger zu bedienen und ein zweiter Maschinist allein mit dem Ölen beschäftigt war, kennt Michael Pönisch nur aus Erzählungen. Er muss sich dafür mit mehr Elektronik auskennen – der Bagger nutzt das Positionierungssystem GPS, das auch in jedem handelsüblichen Auto-Navi verbaut ist. Manche Dinge sind dafür gleich geblieben – so etwa die Kommunikation mit den Lkw-Fahrern, die ihre Vierachser rückwärts an ihn heran manövrieren und per Hupsignal eingewiesen werden. 15 bis 16 Tonnen Erde passen auf ihre Ladefläche. Um diese vollzumachen, braucht Michael Pönisch gerade mal drei Minuten.

Routiniert schwenkt der Greifarm um die eigene Achse. Über dem Motor flimmert die Luft vor Hitze. Krachend stürzt die nächste Schaufelladung in den Kipper hinein. Das Motorengeräusch des Baggers dagegen ist leiser, als der Hausmeister, der nebenan mit einem Benzin-Hangmäher Gras und Löwenzahn zu Leibe rückt. Das ändert sich erst, als Michael Pönisch seinen Bagger 20 Meter ans untere Ende der Baugrube rollen lässt, um eine umgelegte DDR-Straßenlaterne aufzuladen. Der Motor wird lauter. Knirschend und kreischend setzen sich die Ketten in Bewegung. Dann spürt man sogar die Vibrationen im Boden.

„Das hier ist mein Stammgerät“, sagt Michael Pönisch über seinen Bagger. Kleinere Reparaturen macht er selbst. Langweilig wird es ihm am Steuer nie. „Jede Baustelle ist anders.“ Am Riesaer Krankenhaus ist sein Job nun fast beendet. Als Nächstes kommt für ihn die Ortsumfahrung von Mühlberg dran. Während am Elblandklinikum in Riesa dann schon die ersten Fundamente betoniert werden, ziehen Michael Pönisch und sein Bagger längst in Südbrandenburg die Blicke auf sich.

SZ Riesa vom 4. August 2016

