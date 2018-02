Der andere Blick des Fotografen

Oschatz. Beim Philokartisten-Stammtisch ist am 6. März um 19 Uhr im Café Wentzlaff, Am Neumarkt, der 1940 in Berlin geborene Grimmaer Diplom-Fotografiker und freiberuflicher Fotograf Gerhard Weber mit seinen Bildern zu Gast. Der mehrfache Preisträger bei Fotowettbewerben im In- und Ausland hat bisher über 20 Fotobildbände veröffentlicht. (SZ)

