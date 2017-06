Der Ameisen-Mann aus der Gohrischheide Eine seltene Ameisenart gibt es sachsenweit nur an einem Ort und gilt als bedroht – bis Michael Braune nachzählte.

zurück Bild 1 von 4 weiter Michael Braune kümmert sich als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer um die Formica Foreli – eine Ameisenart, die es sachsenweit nur noch in der Gohrischheide gibt. In dem Schutzgebiet wurden bisher insgesamt etwa 20 unterschiedliche Ameisen-Arten gezählt, deutschlandweit sind es mehr als Hundert. © Sebastian Schultz Michael Braune kümmert sich als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer um die Formica Foreli – eine Ameisenart, die es sachsenweit nur noch in der Gohrischheide gibt. In dem Schutzgebiet wurden bisher insgesamt etwa 20 unterschiedliche Ameisen-Arten gezählt, deutschlandweit sind es mehr als Hundert.

Typische Kopfform: Die Formica Foreli hat einen rötlich gefärbten Körper und wie alle Kerbameisen eine eingekerbte Kopfform. Sie gehört zur Gattung der Waldameisen.

Unauffällige Nester: Die Nester sind manchmal nur handtellergroß, manchmal bis zu 40 Zentimeter hoch – in der Gohrischheide wurden bereits mehr als 500 Nester kartiert.

Kreativer Sonnenschutz: In der Gohrischheide konnte erstmals beobachtet werden, dass die Formica Foreli aus Reitgras-Samen einen Sonnenschutz über dem Nest aus zerkautem Gras anlegt.

Dass Michael Braune es mit einer besonders kampflustigen Ameisenart zu tun hat, musste er schon mehrmals am eigenen Leib erfahren. Als er beispielsweise im vergangenen Sommer ein Thermometer in die Spitze eines Nestes steckt, kommen Hunderte der Krabbelwesen regelrecht herausgeschossen. „Wie bei einem Vulkan“, erzählt der 66-Jährige noch immer fasziniert.

Die Ameisen mit der typischen Kerbe am Kopf sind dabei nicht nur schnell, sie beißen auch und kneifen und verspritzen großzügig ihr Giftsekret gegen den vermeintlichen Eindringling – der doch als ehrenamtlicher Artenschutzbeauftragter des Landkreises Meißen ihr größter Fürsprecher ist. Seit zwei Jahren schon zieht der ehemaligen Chemie- und Biologielehrer aus Meißen mit Klemmbrett und Kamera durch die Gohrischheide, um die Formica Foreli – eine Vertreterin der Kerbameisen – zu erforschen.

2015 schlugen nämlich Experten vom Bundesamt für Naturschutz und vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz Alarm, dass die meisten der etwas mehr als hundert Ameisenpopulationen in Deutschland schrumpfen, die Hälfte sogar als gefährdet gilt. Besonders deutlich sei der Rückgang bei der Formica Foreli, weil die Ausweitung der Landwirtschaft und die Verbuschung der ehemaligen Truppenübungsplätze das Offenland und damit den Lebensraum der Art zurückdrängt. Sachsenweit gibt es sogar nur noch einen Standort: die Gohrischheide.

„Es gab die Angst, dass die seltene Art auch hier vom Aussterben bedroht ist“, erinnert sich Michael Braune. Und da er sich schon lange beim Nabu engagiert und sich als Jugendlicher bereits mit Ameisen beschäftigt und mehr als 5 000 Präparate zusammengetragen hatte, wurde er kurzerhand zum Naturschutzhelfer und Artenschutzbeauftragten ernannt. „Ich bin ja jetzt Rentner und habe wieder Zeit“, lacht der 66-Jährige. Vor allem aber faszinieren ihn die Ameisen, ihre Überlebenskünste, ihre Staatenbildung.

Die Gohrischheide hat er in Quadranten unterteilt, läuft diese Stück für Stück akribisch ab und ist mittlerweile schon bei 530 Nestern. „Es sieht also glücklicherweise doch noch nicht so schlimm aus“, zieht Michael Braune eine erste Bilanz. Vor allem in der Nähe des Bahnhofes Jacobsthal und auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers hätten sich wahre Superkolonien mit Millionen von Tieren gebildet. Ob es mehr oder weniger Nester werden, könne er allerdings noch nicht sagen.

„Ich freue mich über jedes Nest, dass ich entdecke. Allein diesen Winter sind aber mindestens sechs große Nester den Wildschweinen zum Opfer gefallen.“ Im Gegenzug habe man aber sicher schon etliche gerettet, weil es jetzt erstmals Absprachen mit Rathäusern, Staatsforst und anderen Behörden zum Schutz der Formica Foreli gibt. Die Untere Naturschutzbehörde erhält regelmäßig Zwischenberichte von Michael Braune und sorgt für Schutzmaßnahmen – zum Beispiel als der Weg zum Soldatenfriedhof in Jacobsthal gebaut wurde oder wenn das SCI-Camp alljährlich vor Ort nach den Überresten des Kriegsgefangenenlagers forscht. Die Freiwilligen sind mittlerweile selbst zu Ameisenschützern geworden, weil sie helfen, das Gelände offen zu halten, sagt Michael Braune.

Für ihn ist klar, dass er sich auch weiterhin mit der Formica Foreli beschäftigen wird. Auch wenn er die gesamte Gorischheide aufgrund ihrer Größe vielleicht nie kartiert bekommt. Und auch wenn er vielleicht niemals erfährt, wie die Kerbameise tatsächlich nach Zeithain kam. Es gibt nämlich die Vermutung, dass die Insekten in den Rillen der Panzer aus den Weiten der ehemaligen Sowjetunion eingeschleppt wurden, da diese Art auch auf Truppenübungsplätzen in Brandenburg vorkommt. „Das gehört aber eher zu den Legenden“, glaubt Michael Braune. Er ist vielmehr davon überzeugt, dass es die Formica Foreli schon viel, viel länger in der Heide gibt. „Sie ist ein Relikt aus der Warmzeit.“ Und habe dort eben bis heute ideale Bedingungen.

