Der alte Robur tut es nicht mehr Die Gemeinde kauft für 99 000 Euro ein Fahrzeug für die Ottewiger Ortswehr. Deren Auto ist 40 Jahre alt.

Das Fahrzeug der Ottewiger Ortswehr ist 40 Jahre alt. © Archiv/Thomas

Nach mehr als 40 Jahren soll das Ottewiger Feuerwehrfahrzeug in den Ruhestand geschickt werden. Nachdem der Landkreis Fördergeld zur Neuanschaffung bewilligt hatte, vergaben jetzt die Gemeinderäte den Auftrag. Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Tank zur Löschwasserversorgung (TSF-W) wird die Firma Brandschutztechnik in Görlitz für 99 000 Euro bauen. Im Fahrzeug können sechs Feuerwehrleute mitfahren. Außerdem verfügt es über eine Beleuchtungsausstattung, Schläuche und die notwendige Technik. „Martin Turbanisch, Ortswehrleiter von Zschaitz, hat die einzelnen Posten überprüft. Es wurde auch darauf geachtet, welche Technik in den letzten Jahren schon angeschafft wurde, die dann im neuen Feuerwehrfahrzeug verwendet werden kann“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Die Gemeinde muss 25 Prozent aus der eigenen Haushaltkasse bezahlen. Im Januar gibt es ein Treffen mit der Görlitzer Firma. „Ich hoffe, dass das Fahrzeug schneller als in einem Jahr hergestellt wird“, so Barkawitz.

In diesem Jahr hatte die Ottewiger Feuerwehrleute zum 40. Jahrestag der Inbetriebnahme ihres Fahrzeuges, des LO-2001a (Luftgekühlter Ottomotor), ein kleines Fest organisiert. Das stand unter dem Motto „Geliebt, gehasst, geschoben“. Der LO ist geländegängig, robust und dadurch gut für den Einsatz auf dem Dorf geeignet – diese Eigenschaften wissen die Feuerwehrleute zu schätzen. Aber das Fahrzeug der Ortswehr Ottewig schwächelte schon seit Längerem. „Mit seinen 70 PS ist er sehr langsam. Wenn wir voll beladen sind, fahren wir mit 30/40 Kilomtern in der Stunde los“, erklärte Chefmechaniker Horst Kühn den Gemeinderäten. Der LO ist technisch total veraltet. „Wenn wir das Notstromaggregat herunterheben wollen, brauchen wir vier Mann. Das Gerät wiegt 48 Kilo und muss über die Rückbank gehoben werden“, beschreibt Kühn eine der Widrigkeiten. Die Beleuchtung funktioniert nicht mehr richtig. Beim Fahren zieht es die Abgase hinten in das Fahrzeug, was für die Kameraden sehr unangenehm ist. (DA/je)

