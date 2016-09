Der alte Mann und der Berg Der 1141 Meter hohe Brocken hat einen Stammgast: Seit Jahrzehnten kommt Benno Schmidt zu Fuß auf den Gipfel.

Der Brocken-Benno ist dem Berg verfallen. © dpa

„Das ist er“, raunt ein Teenager seiner Freundin in der Gaststätte auf der Brockenkuppe aufgeregt zu. Er zeigt auf Benno Schmidt. Der 84-Jährige ist besser bekannt als Brocken-Benno. Dreimal taucht sein Name im Guinnessbuch der Rekorde auf. Bis heute stieg – zumindest offiziell – niemand öfter den Brocken hinauf als er. Fast jeden Tag hat Benno seit seinem Vorruhestand 1992 den Gipfel erklommen. An vielen Tagen auch zwei-, manchmal gar dreimal. Mitunter sogar nachts. Weder Wind noch Wetter konnten ihn abhalten, nicht einmal Orkan Kyrill. Der Berg zieht ihn magisch an. „Der Brocken ist ein Mythos“, versucht er zu erklären. Ein Symbol der Einheit, ein Berg der Sehnsucht. Benno Schmidt wohnt in Wernigerode und kann von dort den Gipfel sehen. 28 lange Jahre war dieser unerreichbar; er lag an der deutsch-deutschen Grenze, im Sperrgebiet.

Am 3. Dezember 1989, einen Monat nach dem Mauerfall, forderten Hunderte Wanderer, die Grenze zu öffnen. Benno Schmidt war mittendrin, als sich das Tor am Brocken unter diesem Druck auftat. „Es war ein unbeschreibliches Glücksgefühl“, sagt er 26 Jahre später.

Wenn er aufsteigt, wählt er meist den steilsten Weg. 5,4 Kilometer von Schierke über das Eckerloch. Ein Pfad, den Untrainierte eher meiden. Seinen Jubiläumsaufstieg, den 8 000., hat er für einen besonderen Tag geplant – den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. (dpa)

